Незаразная пандемия: врач объяснила опасность саркопении

«Саркопения, являясь одним из факторов и признаков старения, захватывает все больше и больше молодых, существенно снижает качество жизни и представляет угрозу для жизни! ️Диагноз ставится обычно достаточно поздно. Потому что саркопения не болит», — предупреждает эксперт.

«Лечение саркопении нелёгкий процесс. К тому же не всегда удаётся достичь желаемого результата. Поэтому лучше предупредить, чем лечить», — заключила врач.

Врач объяснила: саркопения представляет собой потерю мышечной массы. До недавнего времени, это заболевание считалось сопутствующим симптомом, однако, с учетом возрастающей распространенности, с 2019 ВОЗ официально признали его самостоятельным диагнозом.Она отметила, что начиная с 30 лет, человек в среднем теряет около 1% мышечной массы, к 65 годам ее объем сокращается на 1/3, а после 70 идет потеря еще 15% мышц.Основными причинами развития этого заболевания выступают не только естественные возрастные изменения, а и воздействие стресса, пониженная и отсутствующая физическая активность, снижение уровня анаболических гормонов, инсулинорезистентность, лишний вес, несоблюдение режима сна, прием антидепрессанов, КОК, статинов, нерациональные диеты и, как следствие, дефициты белка и железа.