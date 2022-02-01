Переносчики инфекций: что делать, если дома появились муравьи?

«Наиболее рациональные меры борьбы с муравьями — использование различных типов приманок на основе гидраметилнона, имидаклоприда, хлорпирифоса, буры и смеси борной кислоты с бурой. С их помощью можно уничтожить и рабочих особей, и матки, и расплод. Для использования буры и борной кислоты, а также их смеси рекомендуются жидкие формы приманок», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства отметили, что самым распространённым видом муравьев, обитающих в отапливаемых помещениях и выступающих и наиболее активными переносчиками инфекций, считается синантропный рыжий домовый (фараонов) муравей.Также, эксперты отметили, что простым способом уничтожения насекомых является опрыскивание путей их передвижений специальными аэрозольными средствами.Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что предотвратить появление в доме вредителей можно соблюдая элементарные правила гигиены жилища. Так, необходима регулярная влажная уборка, особенно тщательно очищать посуду и локации приготовления и хранения пищи, ведро для мусора, а также отказаться от длительного хранения вещей, в использовании которых давно нет необходимости.