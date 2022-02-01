Диетолог рассказала, кому нужны лекарства для похудения

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Сантиметровая лента и капсулы

Диетолог Анастасия Тараско назвала категории людей, которым можно употреблять лекарства для снижения веса.

Прежде всего, врач отметила, что «волшебной таблетки» для⠀похудения не существует. Тем не менее, в ряде случаев пациенту необходима медикаментозная помощь в снижении веса.

К лицам, нуждающимся в такого рода терапии относятся те, у кого лишний вес сочетается с нарушением углеводного обмена.

«️Что такое нарушение углеводного обмена? Инсулинорезистентность, преддиабет или сахарный диабет второго типа», — пояснила специалист.

Такие состояния выявляются после обследования и сдачи анализов на уровень глюкозы, инсулина, а также орального глюкозотолерантного теста.

Перед применением необходима очная консультация врача!
Анастасия Тараско
Анастасия Тараско
Здоровье
Эндокринолог, диетолог, тренер по здоровью, СМИ эксперт
Теги : Анастасия Тараско, лишний вес, таблетки для похудения