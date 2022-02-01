3 распространенных ощущения в глазах, предупреждающие о конъюнктивите

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3 распространенных ощущения в глазах, предупреждающие о конъюнктивите

Розовый глаз вызывается множеством факторов, включая вирусы, бактерии, раздражители, такие как шампуни, грязь, дым и хлор в бассейне, или реакцию на глазные капли. Хотя конъюнктивит может вызывать раздражение, он редко влияет на ваше зрение. Какие три ощущения указывают на ранние признаки конъюнктивита?

Когда мелкие кровеносные сосуды в конъюнктиве воспаляются, они становятся более заметными.

Общие признаки, предупреждающие о конъюнктивите, включают:
  • Покраснение в одном или обоих глазах
  • Чувство песка в одном или обоих глазах
  • Выделения в одном или обоих глазах, которые ночью образуют корку, которая может мешать вашему глазу или глазам открываться утром
Зуд, раздражение и/или жжение — это ощущения в глазах, которые могут указывать на конъюнктивит.

Аллергический тип конъюнктивита вызывает слезотечение, зуд и покраснение обоих глаз. У вас также может быть насморк.

NHS предупреждает, что важно поговорить с вашим лечащим врачом, если происходит следующее:
  • У вас много желтых или зеленых выделений из глаз, или если ваши веки слипаются по утрам
  • У вас сильная боль в глазах, когда вы смотрите на яркий свет
  • На ваше зрение явно влияет конъюнктивит
  • У вас высокая температура, озноб, боль в лице или потеря зрения.

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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