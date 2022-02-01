3 распространенных ощущения в глазах, предупреждающие о конъюнктивите
Розовый глаз вызывается множеством факторов, включая вирусы, бактерии, раздражители, такие как шампуни, грязь, дым и хлор в бассейне, или реакцию на глазные капли. Хотя конъюнктивит может вызывать раздражение, он редко влияет на ваше зрение. Какие три ощущения указывают на ранние признаки конъюнктивита?
Когда мелкие кровеносные сосуды в конъюнктиве воспаляются, они становятся более заметными.
Общие признаки, предупреждающие о конъюнктивите, включают:
- Покраснение в одном или обоих глазах
- Чувство песка в одном или обоих глазах
- Выделения в одном или обоих глазах, которые ночью образуют корку, которая может мешать вашему глазу или глазам открываться утром
Аллергический тип конъюнктивита вызывает слезотечение, зуд и покраснение обоих глаз. У вас также может быть насморк.
NHS предупреждает, что важно поговорить с вашим лечащим врачом, если происходит следующее:
- У вас много желтых или зеленых выделений из глаз, или если ваши веки слипаются по утрам
- У вас сильная боль в глазах, когда вы смотрите на яркий свет
- На ваше зрение явно влияет конъюнктивит
- У вас высокая температура, озноб, боль в лице или потеря зрения.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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