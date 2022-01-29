Рак кишечника: врач Гриффитс назвала признак, который требует обследования

«Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, и их часто можно спутать с симптомами других, менее серьезных заболеваний. Важно отметить, что у большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника, но симптомы не следует игнорировать на всякий случай. Вы должны сообщить своему врачу о проблемах и симптомах, которые присутствуют дольше трех недель, чтобы они могли выяснить причину. Отсрочка расследования может привести к тому, что рак кишечника будет диагностирован на более поздней стадии».

Кишечник является частью пищеварительной системы, которая необходима для расщепления пищи и перемещения непереваренных отходов по направлению к прямой кишке для вывода из организма. Неудивительно, что многие симптомы могут проявляться, когда вы ходите в туалет.Докторврач общей практики, который проводит скрининг рака в клинике Флит-Стрит, определил ряд признаков.Она сказала:Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие какХотя очень сложно исследовать связь между диетой и раком, исследования показали, что определенные продукты могут определенно влиять на риск развития рака кишечника. Обработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано для сохранения и/или придания вкуса, например,Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном.