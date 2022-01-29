Рак кишечника: врач Гриффитс назвала признак, который требует обследования
Очень важно вовремя обнаружить рак, так как это может очень помочь. Рак кишечника излечим и излечим, «особенно если диагностирован на ранней стадии». К сожалению, показатели выживаемости снижаются по мере развития болезни, поэтому ранняя диагностика действительно спасает жизни.
Кишечник является частью пищеварительной системы, которая необходима для расщепления пищи и перемещения непереваренных отходов по направлению к прямой кишке для вывода из организма. Неудивительно, что многие симптомы могут проявляться, когда вы ходите в туалет.
Доктор Белинда Гриффитс, врач общей практики, который проводит скрининг рака в клинике Флит-Стрит, определил ряд признаков.
Она сказала:
«Симптомы рака кишечника могут быть незаметными, и их часто можно спутать с симптомами других, менее серьезных заболеваний. Важно отметить, что у большинства людей с этими симптомами нет рака кишечника, но симптомы не следует игнорировать на всякий случай. Вы должны сообщить своему врачу о проблемах и симптомах, которые присутствуют дольше трех недель, чтобы они могли выяснить причину. Отсрочка расследования может привести к тому, что рак кишечника будет диагностирован на более поздней стадии».
Стойкие и необъяснимые изменения в работе кишечника, такие как более частые испражнения, запоры или более жидкий стул, длящиеся более шести недель, являются распространенным признаком.
Хотя очень сложно исследовать связь между диетой и раком, исследования показали, что определенные продукты могут определенно влиять на риск развития рака кишечника. Обработанное мясо — это любое мясо, которое было обработано для сохранения и/или придания вкуса, например, бекон, салями, сосиски, мясные консервы или куриные наггетсы.
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Белинда Гриффитс
Здоровье
Врач общей практики в клинике Флит-Стрит (Великобритания).
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