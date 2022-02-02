Ученые назвали операцию, которая увеличивает риск слабоумия у женщин

«Эти результаты согласуются с результатами предыдущих исследований, показывающих связь между овариэктомией и деменцией», - рассказывает доктор Стефани Фобион, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы.

Овариэктомия — оперативное вмешательство, при котором удаляется один или оба яичника. Несмотря на то, что процедура уменьшает угрозу рака, она не лишена риска. Удаление яичников вызывает преждевременную менопаузу и нарушение гормонального фона, что может привести к сердечным заболеваниям, остеопорозу, депрессии и другим проблемам. Новое исследование дополняет этот список повышенным риском деменции. Результаты работы опубликованы в журнале Menopause.По сравнению с мужчинами, у женщин в возрасте 65 лет на 55 % выше риск деменции. Эстроген идентифицируется как потенциальный механизм, лежащий в основе этих более высоких показателей. Именно поэтому вмешательства, связанные с удалением яичников, считаются потенциально рискованной операцией.Несколько более ранних исследований изучали связь между двусторонней овариэктомией и деменцией, но дали противоречивые результаты. В этмо новом исследовании с участием почти 25 000 женщин изучалась предполагаемая связь между овариэктомией и частотой возникновения деменции.Исследователи пришли к выводу, что двусторонняя, но не односторонняя овариэктомия была связана с повышенным риском развития деменции. Однако они не смогли доказать, была ли эта связь обусловлена гистерэктомией или использованием гормональной терапии.Ранее ученые рассказали, по какому признаку можно определить приближающуюся смерть