Ученые назвали операцию, которая увеличивает риск слабоумия у женщин

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Овариэктомия повышает риск слабоумия у женщин

Овариэктомия — оперативное вмешательство, при котором удаляется один или оба яичника. Несмотря на то, что процедура уменьшает угрозу рака, она не лишена риска. Удаление яичников вызывает преждевременную менопаузу и нарушение гормонального фона, что может привести к сердечным заболеваниям, остеопорозу, депрессии и другим проблемам. Новое исследование дополняет этот список повышенным риском деменции. Результаты работы опубликованы в журнале Menopause.

По сравнению с мужчинами, у женщин в возрасте 65 лет на 55 % выше риск деменции. Эстроген идентифицируется как потенциальный механизм, лежащий в основе этих более высоких показателей. Именно поэтому вмешательства, связанные с удалением яичников, считаются потенциально рискованной операцией.

Несколько более ранних исследований изучали связь между двусторонней овариэктомией и деменцией, но дали противоречивые результаты. В этмо новом исследовании с участием почти 25 000 женщин изучалась предполагаемая связь между овариэктомией и частотой возникновения деменции.

Исследователи пришли к выводу, что двусторонняя, но не односторонняя овариэктомия была связана с повышенным риском развития деменции. Однако они не смогли доказать, была ли эта связь обусловлена гистерэктомией или использованием гормональной терапии.

«Эти результаты согласуются с результатами предыдущих исследований, показывающих связь между овариэктомией и деменцией», - рассказывает доктор Стефани Фобион, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы.

Ранее ученые рассказали, по какому признаку можно определить приближающуюся смерть.
Стефани Фобион
Стефани Фобион
Здоровье
Доктор, медицинский директор Североамериканского общества менопаузы
Теги : слабоумие, овариэктомия, рак яичников