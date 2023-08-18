Нутрициолог Ковылкина посоветовала ежедневно есть животный и растительный белок

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блюдо в тарелке

По словам нутрициолога Оксаны Ковылкиной, важно избегать дефицита белка, используя животные и растительные источники.

Нутрициолог Ковылкина посоветовала россиянам следить за тем, получают ли они достаточно белка, так как его нехватка ухудшает состояние иммунитета, вызывает дисбаланс жидкости вместе с отечностью  и способствует возникновению других  проблем со здоровьем.

«Дефицит белка может стать причиной потери волос и зубов, дерматита, потери мышечной массы, нарушения пищеварения. У детей могут нарушаться физическое и умственное развитие и появляться проблемы с центральной нервной системой», - предупредила специалистка в интервью РИАМО.

Во избежание нехватки столь важного макроэлемента нутрициолог Ковылкина посоветовала ежедневно есть животный и растительный белок. Эксперт отметила, что белок не откладывается в запас организмом как, например, жир, и получать его тело может лишь извне.

«Согласно исследованиям, организму ежедневно нужно 0,8 г белка на 1 кг массы тела», - поделилась нутрициолог Оксана Ковылкина.

По мнению специалистки, лучшим источником белка является мясо, отказываться от него не стоит. Красное мясо дает организму железо, которое  с трудом усваивается из растительных продуктов. Кроме того, в рационе должны присутствовать другие источники животных белков:

«Животные белки содержат все незаменимые аминокислоты и содержатся они в мясе, молочных продуктах, яйцах, рыбе и морепродуктах».

Что касается растительных источников белка, Ковылкина посоветовала как лучшие тофу, фасоль и другие бобовые, гречку, геркулес, некоторые орехи. Она напомнила, что согласно рекомендации ВОЗ, в рационе ежедневно должна присутствовать минимум одна порция растительного белка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму может приносить съедаемая сердцевина яблок.

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