Врач Алисова: эти 2 признака в туалете, говорят о тяжелых заболеваниях

«Необъяснимые, стойкие изменения в привычках вашего кишечника — жидкий водянистый стул, твердый или сухой стул и необычные и постоянные изменения в текстуре могут сигнализировать о синдроме раздраженного кишечника (СРК), воспалительном заболевании кишечника (ВЗК), таком как болезнь Крона или язвенный колит. или пищевая непереносимость или аллергия», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

«Это может сигнализировать о геморрое — опухших венах в нижней части прямой кишки, которые могут кровоточить. Если это постоянно и в сочетании с другими желудочно-кишечными симптомами, такими как диарея, это может сигнализировать о ВЗК».

"Симптомы рака кишечника могут быть малозаметными, и их следует проверить, если у вас есть эти симптомы или какие-либо стойкие изменения в привычках кишечника, кровь в стуле или непреднамеренная потеря веса".

"Кровь в стуле без симптомов геморроя, таких как болезненность, зуд и дискомфорт, вызывает большую озабоченность".

«Нерешительность, когда вы стоите над унитазом, и проходит некоторое время, прежде чем вы сможете мочиться, и «подтекание», когда вы закончили, но обнаруживаете, что все еще выходите из употребления, когда уходите».

Существуют ключевые показатели вашего общего состояния здоровья и благополучия, которые легко отслеживать изо дня в день. Это включает в себя такие вещи, как ваш режим сна, ваш аппетит, уровень усталости и уровень физической подготовки.Это также включает в себя туалетные привычки, например,Хотя на них может повлиять что-то столь же безобидное, как изменение диеты, они также могут быть предвестниками чего-то гораздо более зловещего.Врач предупредила о необъяснимых и стойких изменениях в привычках вашего кишечника, а также об обнаружении крови в стуле.— темно-красная или темно-бордовая — может указывать на проблемы в верхних отделах толстой кишки, а глубокий дегтеобразный стул часто является признаком проблем в самом желудке, таких как кровотечение из-за язвы.Кровь в стуле может указывать на рак кишечника. Это может быть «первым заметным» признаком болезни.Рак кишечника излечим и излечим, особенно если диагностирован на ранней стадии. Почти все выживают при раке кишечника, если его диагностируют на самой ранней стадии. Однако этот показатель значительно снижается по мере развития болезни. Ранняя диагностика действительно спасает жизни.Однако это распространенный симптом, который обычно может быть вызван другими состояниями, такими как геморрой или анальные трещины.Кровь в стуле с постоянным изменением привычки— это заболевание, которое мы обычно наблюдаем в более старших возрастных группах, но есть исключения, как и при любой форме рака. Это часто связаноЕсли вы испытываете какие-либо из этих необъяснимых симптомов, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом.Ранее МедикФорум писал об устранении жира на животе.

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