Онколог Марьенко: наследственность не является единственным фактором развития рака

«Большинство онкологических заболеваний развивается из-за случайных генетических мутаций, вызванных различными факторами: чрезмерным потреблением канцерогенов, курением, некоторыми инфекциями, воздействием ультрафиолетовых лучей», - сказала онколог Марьенко, беседуя с «Известиями».

«Современные анализы позволяют обнаружить склонность человека к наследственным формам рака. Генетический позволяет определить наличие мутаций, которые могут предрасполагать к развитию рака», - поделилась онколог.

«Наследственность не является единственным фактором, влияющим на развитие онкологических заболеваний».

«Регулярные контрольные обследования и скрининговые исследования позволяют выявить предраковые состояния и опухоли на ранних стадиях», - напомнила специалист.

Онколог Марьенко сообщила: главная причина рака – это накапливаемые с возрастом клеточные генетические мутации.Врач отметила, что наследственный рак тоже существует, однако в статистике всех онкозаболеваний на него приходится только порядка 5 -10%. О наследственном раке специалисты говорят, когда опухоли возникают из-за генетических мутаций, наследуемых от родителей и передающихся обычно из поколения в поколение.Однако, подчеркнула Марьенко, наличие наследственной предрасположенности к рак еще не означает, что человек заболеет им – развитие онкологического заболевания происходит под влиянием многих факторов и является сложным для понимания процессом.Онколог заявила, что благодаря профилактическим мерам при «плохой» наследственности возникновения рака можно не допустить, или же можно избежать его выявления на стадии, не поддающейся лечению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что из-за влияния наследственности человек может заболевать разными видами рака на протяжении жизни.

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