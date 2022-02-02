Ученые: розмарин помогает в борьбе с COVID-19

«Мы считаем, что карнозиновую кислоту или ее оптимизированное производное стоит исследовать как потенциально дешевое, безопасное и эффективное средство для лечения COVID-19 и некоторых других заболеваний, связанных с воспалением», - рассказывает старший автор исследования Стюарт Липтон, доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой молекулярной медицины в Scripps Research.

Группа под руководством ученых из научно-исследовательского института Scripps Research обнаружила доказательства того, что соединение, содержащееся в траве розмарин, может работать против нового коронавируса, вызывающего COVID-19.Ученые представили свои выводы в журнале Antioxidants. Они обнаружили, что соединение карнозиновая кислота может блокировать взаимодействие между шиповидным белком коронавируса и рецепторным белком ACE2, через который вирус проникает в организм.Команда также представила доказательства и рассмотрела данные предыдущих исследований о том, что карнозиновая кислота оказывает влияние на ингибирование мощного воспалительного пути, который активируется при тяжелом течении COVID-19, а также при других заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.Ученые также рассмотрели данные, полученные в других исследованиях, свидетельствующие о том, что карнозиновая кислота ингибирует воспаление в других моделях заболеваний.Ранее схожий эффект был найден у другого распространенного растения