Экспериментальный пептид может блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-19

«У нас есть свинцовое соединение, мы действительно хотим его исследовать. Соединение фактически взаимодействует с вирусным белком так, как мы предсказывали его взаимодействие, у него есть шанс ингибировать проникновение вируса в клетку-хозяина», - говорит Брэд Пентелюте, доцент химического факультета Массачусетского технологического института, который возглавляет исследовательскую группу.

Исследователи показали, что их новый пептид может связываться с вирусным белком, который коронавирусы используют для проникновения в клетки человека, потенциально обезвреживая его.Команда из MIT сообщила о своих первоначальных результатах в препринте, размещенном на bioRxiv, 20 марта. Они отправили образцы пептида сотрудникам, планирующим провести тесты на клетках человека.Десятки исследовательских групп по всему миру используют различные подходы для поиска новых методов лечения коронавируса COVID-19. Пентелют считает, что его лаборатория является одной из немногих, работающая над пептидными лекарствами. Одним из преимуществ таких препаратов является то, что они относительно просты в производстве в больших количествах.Следите за актуальными новостями о коронавирусе на Медикфорум в режиме онлайн.