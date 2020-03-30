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Экспериментальный пептид может блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-19

Экспериментальный пептид может блокировать проникновение в клетки коронавируса COVID-19

В надежде разработать возможное лечение для коронавируса COVID-19, команда химиков из MIT (Массачусетский технологический институт) разработала соединение, которое, по их мнению, может блокировать способность коронавирусов проникать в клетки человека. Потенциальное лекарство представляет собой короткий фрагмент белка или пептид, который имитирует белок, обнаруженный на поверхности клеток человека.

Исследователи показали, что их новый пептид может связываться с вирусным белком, который коронавирусы используют для проникновения в клетки человека, потенциально обезвреживая его.

«У нас есть свинцовое соединение, мы действительно хотим его исследовать. Соединение фактически взаимодействует с вирусным белком так, как мы предсказывали его взаимодействие, у него есть шанс ингибировать проникновение вируса в клетку-хозяина», - говорит Брэд Пентелюте, доцент химического факультета Массачусетского технологического института, который возглавляет исследовательскую группу.

Команда из  MIT сообщила о своих первоначальных результатах в препринте, размещенном на bioRxiv, 20 марта. Они отправили образцы пептида сотрудникам, планирующим провести тесты на клетках человека.

Десятки исследовательских групп по всему миру используют различные подходы для поиска новых методов лечения коронавируса COVID-19. Пентелют считает, что его лаборатория является одной из немногих, работающая над пептидными лекарствами. Одним из преимуществ таких препаратов является то, что они относительно просты в производстве в больших количествах. 

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Теги : коронавирус
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