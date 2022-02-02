Педиатр рассказала, как лечить заеды

Перед применением необходима очная консультация врача.

По словам специалиста, появление заеды может быть обусловлено большим количеством причин. Здесь и воздействие слюны, косметических средств, и механические травмы, и бактерии, и различные заболевания, и дефициты важных для организма веществ.Именно поэтому часто работа по заживлению ран начинается с исключения травмирующего фактора, а также горячей, острой и кислой пищи.Также необходимо часто использовать бальзам для губ или плотный крем-эмолент.В случае, если в заеде обнаружены бактерии потребуется применение антисептиков местного использования, противогрибковые, антигерпетические или гормональные местные средства, какое из них выбрать зависит от причины появления раны.Если же заеда появилась в следствие анатомических особенностей, для ее устранение необходимы инъекции филлера и коррекция формы.Врач также отметила, что в случае, если заеды являются симптомом заболевания, только его лечение поможет справиться с трещиной.