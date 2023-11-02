Врач Королева: в основе сосудистых катастроф часто лежит лишний вес из-за питания

«В основе всех сосудистых катастроф зачастую лежит лишний вес который человек набирает, употребляя рафинированные продукты, чей состав содержит сочетание жира с солью или жира с сахаром Избыток таких продуктов ведет к увеличению массы тела, дислипидемии и повышает риск инфаркта и инсульта», - сказала диетолог «Общественной службе новостей».

«Сочетание сахарного диабета и артериальной гипертонии, которая также формируется на фоне избытка веса, повышает риск инсульта в семь раз», - предупредила эксперт.

Врач Королева рассказала в интервью, что большое количество инфарктов и инсультов, поражающих современных людей, тесно связано с тем, что у них имеются излишки жира. Медик обратила внимание на то, что появление лишнего веса сегодня – это как правило результат нездорового пищевого поведения, переедания вредными продуктами, насыщенными сахаром, простыми углеводами, насыщенным жиром или трансжирами.Королева подчеркнула, что в основе сосудистых катастроф часто лежит лишний вес из-за несбалансированного питания.По словам Королевой, добавки, используемые производителями рафинированных продуктов, специфическим образом воздействуют на головной мозг и вызывают привыкание. Увлеченность такой едой провоцирует активное жироотложение, с которым тесно связаны риски развития таких патологий как сахарный диабет и метаболический синдром – вызываемые ими изменения в работе организма напрямую влияют на появление опасных сосудистых нарушений.Королева напомнила, что понятие «рафинированные продукты» включает практически готовую к употреблению еду в виде фастфуда, колбасных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Такие продукты в наши дни нередко составляют большую часть детского рациона, с чем связан рост ожирения и сердечных заболеваний у представителей совсем еще юных поколений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки способствуют развитию тромбов.

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