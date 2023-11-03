Гастроэнтеролог Лебедева назвала пять популярных, но бесполезных лекарств для ЖКТ

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мужчина

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева составила топ-5 лекарств для желудочно-кишечного тракта, которые, по её мнению, «не лечат». На первое место она поставила антациды, препараты от изжоги.

— Они не лечат причину изжоги. Они создают поверхностный слой, и кислота желудка не раздражает слизистую. Перестанете пить — рецидив и опять по кругу, — написала медик в своём телеграм-канале.

Антациды, в составе которых есть алюминий, могут и «покалечить», добавила она.

Ферменты. Их назначают при острой недостаточности ферментов, они облегчают процесс пищеварения. Лебедева подчёркивает: причина дефицита не устраняется, а длительно их принимать в большинстве случаев нельзя.

Ферменты относятся к белкам, предназначенным для ускорения различных биохимических реакций.

Сорбенты призваны снижать интоксикацию, но если у человека хроническая диарея, они не помогут.

Сорбенты - лекарственные препараты, которые нейтрализуют токсины, поглощая их.

Пробиотики, метабиотики, пребиотики нужны, чтобы восстановить свою флору. «А как она восстановится, если в ЖКТ есть воспаление?» — отметила врач.

Ингибиторы ИПП превращают желудочный сок в воду, они нужны при острых состояниях. Причина изжоги не устраняется. Длительный прием может вызвать воспаление в кишечнике, кандидоз, саркопению и другие сосотояния, связанные с синтезом белка.

Ингибиторы (от лат. inhibeo – останавливаю, сдерживаю) – вещества, тормозящие разнообразные химические реакции.

Дело в том, что эти средства не лечат, а лишь снимают симптомы. Проблема остаётся, состояние ухудшается.

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Теги : изжога, ферменты, жкт