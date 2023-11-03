Гастроэнтеролог Лебедева назвала пять популярных, но бесполезных лекарств для ЖКТ
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева составила топ-5 лекарств для желудочно-кишечного тракта, которые, по её мнению, «не лечат». На первое место она поставила антациды, препараты от изжоги.
— Они не лечат причину изжоги. Они создают поверхностный слой, и кислота желудка не раздражает слизистую. Перестанете пить — рецидив и опять по кругу, — написала медик в своём телеграм-канале.
Антациды, в составе которых есть алюминий, могут и «покалечить», добавила она.
Ферменты. Их назначают при острой недостаточности ферментов, они облегчают процесс пищеварения. Лебедева подчёркивает: причина дефицита не устраняется, а длительно их принимать в большинстве случаев нельзя.
Ферменты относятся к белкам, предназначенным для ускорения различных биохимических реакций.
Сорбенты призваны снижать интоксикацию, но если у человека хроническая диарея, они не помогут.
Сорбенты - лекарственные препараты, которые нейтрализуют токсины, поглощая их.
Пробиотики, метабиотики, пребиотики нужны, чтобы восстановить свою флору. «А как она восстановится, если в ЖКТ есть воспаление?» — отметила врач.
Ингибиторы ИПП превращают желудочный сок в воду, они нужны при острых состояниях. Причина изжоги не устраняется. Длительный прием может вызвать воспаление в кишечнике, кандидоз, саркопению и другие сосотояния, связанные с синтезом белка.
Ингибиторы (от лат. inhibeo – останавливаю, сдерживаю) – вещества, тормозящие разнообразные химические реакции.
Дело в том, что эти средства не лечат, а лишь снимают симптомы. Проблема остаётся, состояние ухудшается.
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