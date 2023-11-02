5 распространенных ошибок, которые никогда не следует совершать при вирусной инфекции

"Сейчас сезон вирусных инфекций, который приводит к увеличению случаев таких заболеваний, как простуда, грипп, Covid и норовирус. Многие люди проведут выздоровление от этих болезней дома", - говорит врач-общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

Остановить лихорадку слишком быстро

«Есть желание избавиться от лихорадки, особенно если у ребенка жар. Ну, ты понимаешь, что, избавившись от лихорадки, ты продлишь продолжительность инфекции? Вы должны понять, для чего существует эта лихорадка. Это очень, очень важно: оно призвано помочь уменьшить распространение вируса».

Антибиотики

«Это не работает», — сказал доктор.

«И теперь, когда вы в следующий раз примете антибиотик, он больше не действует, и тогда вы заболеваете, и у вас возникает еще одна инфекция».

Стерильность

«Дети, живущие в таких условиях чаще болеют просто потому, что у них не развивается иммунная система».

Детоксикация

«Вы не должны принимать средства, которые выводят токсины, потому что это ослабит вашу систему», — сказал он.

Эффект дробовика

«Принимая все известные человеку лекарства от инфекции, просто тонны лекарств, вы переусердствуете. Вам не нужно этого делать».

Однако врач предостерег от некоторых распространенных методов, которые мы можем применять при лечении этих инфекций.Лихорадкой считается высокая температура 38°C и выше.Это часть естественного ответа иммунной системы на инфекцию, и поэтому попытка остановить ее может помешать ее работе.Антибиотики следует принимать только при бактериальных инфекциях.Антибиотики действуют только на бактериальные инфекции, а не на вирусы, не на грибковые инфекции, а не на кандидоз только на бактериальные инфекции.Те микробы, которые выживают, становятся сильнее, начинают сопротивляться. Они учатся на этом стрессе.Поэтому со временем эти антибиотики становятся все менее и менее эффективными. Не говоря уже обо всех других побочных эффектах.Жизнь в «сверхчистой» среде может иметь эффект, противоположный желаемому.Вы должны понимать, что особенно на раннем этапе, когда вы подхватываете инфекцию в детстве, это тренировка вашей иммунной системы.Врач также посоветовал не постоянно дезинфицировать руки. «Если вы дезинфицируете руки или кожу, вы на самом деле стираете все полезные бактерии, которые живут на вашей коже.Когда вы проводите детоксикацию иногда неправильно, вы выделяете много грязи и прочего, и это вызывает иммунную реакцию, и вы даже можете заболеть только из-за этого.Не говоря уже о том, что вы можете ослабить иммунную систему и активировать скрытые вирусы, которые находятся в состоянии покоя.Если вы хотите попробовать натуральные средства от инфекции, он рекомендовал цинк, натуральные формы витаминов C и D и яблочный уксус.В целом, если вы заразились инфекцией, его совет заключался в том, чтобы свести стресс к минимуму, больше отдыхать, принимать горячие ванны и заботиться о своем теле.Ранее МедикФорум писал о вреде воды из под крана.

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