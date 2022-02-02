Наш мозг воспринимает мир в виде картинок из прошлого
Мозг человека воспринимает мир с задержкой в 15 секунд. Мы видим картинки из прошлого и не способны произвести апдейт нашего зрения в режиме реального времени.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что мозг человека показывает нам картинки из прошлого с задержкой в 15 секунд, а не показывает все, как есть сейчас. Этот механизм известен под названием «поле непрерывности», и за счёт него мы обладаем более стабильным восприятием окружающей среды.
Как разъяснили исследователи, если бы мозг человека производил апдейт в режиме реального времени, то мир воспринимался бы прерывисто, с постоянными флуктуациями теней, светом и движениями, и вся действительность казалась бы нам сплошной галлюцинацией. Но для исключения этого неприятного восприятия мозг становится похож на машину времени, которая бросает нас на 15 секунд назад от настоящего времени, и только таким образом мы можем воспринимать повседневную жизнь.
В ходе исследования с участием 100 добровольцев его авторы пытались понять механизм, который стоит за феноменом зрения, при котором мы не замечаем мельчайших изменений со временем. Добровольцам показывали видео лиц, которые изменялись на протяжении 30 секунд. При этом на картинках не было никакой растительности на лице, только глаза, брови, нос, рот и щёки. После просмотра 30 секунд видео участники эксперимента должны были определить финальный образ лица, которое они видели. Почти всегда они выбирали лицо, которое они видели не в конце этого ролика, а в середине. Это и доказывает, что наш мозг отсылает нам картинки с 15-секундный задержкой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Беркли
Здоровье
государственный исследовательский университет США, расположенный в Беркли, штат Калифорния.
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