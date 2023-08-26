Онкоуролог Гадзиян: арбуз полезен, но может опасно повысить уровень сахара в крови

поддерживает водный баланс;

содержит кукурбитацин Е и ликопин, нужные для профилактики лейкемии;

содержит много воды и клетчатку, облегчающую переваривание пищи. Это помогает нормализации работы кишечника;

содержит вещества, полезные для сердца: ликопин, цитруллин

повышается уровень сахара в крови;

диарея;

сильный мочегонный эффект;

если увлекаться арбузом, можно «заработать» ожирение.

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