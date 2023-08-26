Онкоуролог Гадзиян: арбуз полезен, но может опасно повысить уровень сахара в крови
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что арбуз повышает уровень сахара в крови и может вызвать диарею.
У арбуза много полезных свойств:
- поддерживает водный баланс;
- содержит кукурбитацин Е и ликопин, нужные для профилактики лейкемии;
- содержит много воды и клетчатку, облегчающую переваривание пищи. Это помогает нормализации работы кишечника;
- содержит вещества, полезные для сердца: ликопин, цитруллин
При неумеренном потреблении арбуза могут возникнуть серьезные проблемы.
- повышается уровень сахара в крови;
- диарея;
- сильный мочегонный эффект;
- если увлекаться арбузом, можно «заработать» ожирение.
— Кстати, я как уролог, рекомендую арбуз при мочекаменной болезни (для профилактики), как раз из-за мочегонного эффекта, — написал медик в своем блоге.
При грамотном подходе арбуз можно использовать как мочегонное и желчегонное средства, очистить печень и почки от токсинов.
Высокое содержание магния обеспечивает нормальное всасывание кальция, натрия, калия, что полезно для внутренних органов, в частности для сердечно-сосудистой системы.
Медики предупреждают, что при употреблении арбуза сразу после другой еды можно спровоцировать приступ метеоризма, вздутие и боль в животе, расстройство кишечника.
Нужно помнить, что в мякоти и корке очень быстро возникает среда для размножения микроорганизмов. Лучше не покупать поврежденные или разрезанные плоды, хранить вскрытый, но недоеденный арбуз вне холодильника.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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