Онкоуролог Гадзиян: арбуз полезен, но может опасно повысить уровень сахара в крови

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арбуз

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян рассказал, что арбуз повышает уровень сахара в крови и может вызвать диарею.

У арбуза много полезных свойств:

  • поддерживает водный баланс;
  • содержит кукурбитацин Е и ликопин, нужные для профилактики лейкемии;
  • содержит много воды и клетчатку, облегчающую переваривание пищи. Это помогает нормализации работы кишечника;
  • содержит вещества, полезные для сердца: ликопин, цитруллин

При неумеренном потреблении арбуза могут возникнуть серьезные проблемы.

  • повышается уровень сахара в крови;
  • диарея;
  • сильный мочегонный эффект;
  • если увлекаться арбузом, можно «заработать» ожирение.

— Кстати, я как уролог, рекомендую арбуз при мочекаменной болезни (для профилактики), как раз из-за мочегонного эффекта, — написал медик в своем блоге.

При грамотном подходе арбуз можно использовать как мочегонное и желчегонное средства, очистить печень и почки от токсинов.

Высокое содержание магния обеспечивает нормальное всасывание кальция, натрия, калия, что полезно для внутренних органов, в частности для сердечно-сосудистой системы.

Медики предупреждают, что при употреблении арбуза сразу после другой еды можно спровоцировать приступ метеоризма, вздутие и боль в животе, расстройство кишечника.

Нужно помнить, что в мякоти и корке очень быстро возникает среда для размножения микроорганизмов. Лучше не покупать поврежденные или разрезанные плоды, хранить вскрытый, но недоеденный арбуз вне холодильника.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Медицина
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог
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