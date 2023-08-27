Онколог Воробьев назвал 6 лучших продуктов, которые снижают риск рака кишечника

«Хотя не существует гарантированного способа полностью предотвратить рак, в том числе рак кишечника, здоровый образ жизни и осознанный выбор диеты потенциально могут снизить риск», — говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

1. Продукты с высоким содержанием клетчатки

«Это также помогает сохранить здоровье пищеварительного тракта и сократить время контакта потенциально вредных веществ со слизистой оболочкой толстой кишки», — сказал врач.

2. Красочные фрукты и овощи

«Старайтесь наполнять половину своей тарелки разнообразными яркими фруктами и овощами при каждом приеме пищи», — сказал врач.

3. Крестоцветные овощи

«Овощи крестоцветных содержат такие соединения, как глюкозинолаты, которые можно превратить в биологически активные соединения с потенциальным противораковым действием. Эти соединения могут помочь ингибировать рост раковых клеток и поддерживать процессы детоксикации организма».

4. Чеснок и лук

«Старайтесь регулярно включать чеснок и лук в свои блюда, используя их в качестве усилителей вкуса при приготовлении пищи», — добавил он.

5. Нежирные источники белка

6. Цельнозерновые продукты

В отсутствие лекарства, величайшим оружием в борьбе с раком кишечника является раннее выявление. Однако профилактика всегда лучше лечения.54 процента случаев рака кишечника можно предотвратить. Одним из наиболее эффективных способов снизить риск потенциально смертельного заболевания является диета.Около 13 процентов случаев рака кишечника вызваны употреблением обработанного мяса, а 28 процентов случаев вызваны употреблением слишком малого количества клетчатки.Онколог поделился поделилась шестью «лучшими» продуктами, которые могут помочь снизить риск.Клетчатка, скрытая в таких продуктах, как цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобовые и орехи, способствует регулярному стулу и поддержанию здоровья пищеварительной системы.Он рекомендовал употреблять не менее 30 граммов пищевых волокон в день.Фрукты и овощи, наполненные витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими веществами, могут помочь защитить клетки от повреждений и уменьшить воспаление.Доктор рекомендовал использовать разнообразную цветовую гамму, поскольку некоторые соединения, содержащиеся в красочных продуктах, такие как каротиноиды и флавоноиды, связаны с защитой от рака.Овощи, такие как брокколи, цветная капуста, капуста, брюссельская капуста и капуста, богаты соединениями, которые оказывают защитное действие против рака.По мнению эксперта, крестоцветные овощи следует включать в свой рацион «несколько раз» в неделю.Чеснок и лук богаты сероорганическими соединениями, которые связаны с противораковым действием.Они могут помочь ингибировать развитие раковых клеток и поддерживать защитные механизмы организма.Выбор таких продуктов, как птица, рыба, бобовые и тофу вместо обработанного мяса и красного мяса, также может помочь снизить риск рака кишечника.Врач предупредил, что обработанное и красное мясо подвергает вас воздействию потенциально вредных соединений, образующихся во время приготовления мяса, таких как гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые могут увеличить риск смертельного заболевания.Поэтому он рекомендовал вместо этого съедать от 110 до 120 граммов нежирного белка за один прием пищи.Цельнозерновые продукты, такие как коричневый рис, киноа, цельнозерновая пшеница и овес, богатые клетчаткой, должны быть последним дополнением к вашему меню для борьбы с раком.Воробьев посоветовал употреблять от трех до шести порций цельнозерновых продуктов в день, чтобы вы могли достичь преимуществ, связанных со снижением риска рака.Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для пожилых.

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