Онколог-маммолог Назвлиев советует обращать внимание на «новое поражение»: как распознать меланому

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Меланома может быстро перейти в тяжелую форму, если ее не начать лечить на ранней стадии, сообщил онколог-маммолог Данаил Назлиев. Важно знать симптомы меланомы, а также способы ее обнаружения в домашних условиях.

Меланомой (разновидность рака кожи) называют опасное онкологическое заболевание, которое проявляется ростом злокачественной опухоли в области кожи или слизистых оболочек.

— Наиболее распространенным признаком меланомы является то, чего раньше не было — родинка, веснушка или другое пятно на коже, появившееся недавно. Это так называемое «новое поражение», и за ним следует внимательно наблюдать, — написал врач в своем блоге.

Другие признаки меланомы:
  • изменение размера, формы или цвета родинок или веснушек
  • появление зудящей, кровоточащей родинки. 
  • может проявляться в виде плоского участка обесцвеченной кожи.

Дома можно проводить самоосмотр, осматривая все участки кожи, включая волосистую часть головы, между пальцами ног и между пальцами рук. Для удобства используйте зеркало.

— Раннее выявление и лечение меланомы — лучший способ обеспечить положительный исход, — отметил врач.

Классические симптомы меланомы:
  • Асимметричная форма, нечеткие края;
  • Небольшие кровоизлияния;
  • Быстрый горизонтальный рост;
  • Появление утолщений на поверхности;
  • Неравномерная окраска;
  • Покраснение кожи вокруг родинки.

По мере прогрессирования заболевания проявляются симптомы общего ухудшения самочувствия. Речь идет о слабости, исхудании, отсутствии аппетита, быстрой утомляемости, головокружении, тошноте и рвоте. Это происходит из-за раковой интоксикации.

Профилактика меланомы:
  • Избегайте длительного воздействия солнечных лучей на открытые участки кожи;
  • Отказ от любых методов загара;
  • Использование специального крема;
  • Регулярное обследование у дерматолога;
  • Удаление выступающих и аномальных родинок.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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