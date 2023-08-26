Онколог-маммолог Назвлиев советует обращать внимание на «новое поражение»: как распознать меланому
Меланома может быстро перейти в тяжелую форму, если ее не начать лечить на ранней стадии, сообщил онколог-маммолог Данаил Назлиев. Важно знать симптомы меланомы, а также способы ее обнаружения в домашних условиях.
Меланомой (разновидность рака кожи) называют опасное онкологическое заболевание, которое проявляется ростом злокачественной опухоли в области кожи или слизистых оболочек.
— Наиболее распространенным признаком меланомы является то, чего раньше не было — родинка, веснушка или другое пятно на коже, появившееся недавно. Это так называемое «новое поражение», и за ним следует внимательно наблюдать, — написал врач в своем блоге.
Другие признаки меланомы:
- изменение размера, формы или цвета родинок или веснушек
- появление зудящей, кровоточащей родинки.
- может проявляться в виде плоского участка обесцвеченной кожи.
Дома можно проводить самоосмотр, осматривая все участки кожи, включая волосистую часть головы, между пальцами ног и между пальцами рук. Для удобства используйте зеркало.
— Раннее выявление и лечение меланомы — лучший способ обеспечить положительный исход, — отметил врач.
Классические симптомы меланомы:
- Асимметричная форма, нечеткие края;
- Небольшие кровоизлияния;
- Быстрый горизонтальный рост;
- Появление утолщений на поверхности;
- Неравномерная окраска;
- Покраснение кожи вокруг родинки.
По мере прогрессирования заболевания проявляются симптомы общего ухудшения самочувствия. Речь идет о слабости, исхудании, отсутствии аппетита, быстрой утомляемости, головокружении, тошноте и рвоте. Это происходит из-за раковой интоксикации.
Профилактика меланомы:
- Избегайте длительного воздействия солнечных лучей на открытые участки кожи;
- Отказ от любых методов загара;
- Использование специального крема;
- Регулярное обследование у дерматолога;
- Удаление выступающих и аномальных родинок.
Читайте также: Врач-хирург Каран Раджан рассказал, что пупок следует чистить каждый день, чтобы избежать неприятного запаха и инфекций.
Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки.
Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
Оставить комментарий