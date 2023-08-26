Онколог-маммолог Назвлиев советует обращать внимание на «новое поражение»: как распознать меланому

изменение размера, формы или цвета родинок или веснушек

появление зудящей, кровоточащей родинки.

может проявляться в виде плоского участка обесцвеченной кожи.

Асимметричная форма, нечеткие края;

Небольшие кровоизлияния;

Быстрый горизонтальный рост;

Появление утолщений на поверхности;

Неравномерная окраска;

Покраснение кожи вокруг родинки.

Избегайте длительного воздействия солнечных лучей на открытые участки кожи;

Отказ от любых методов загара;

Использование специального крема;

Регулярное обследование у дерматолога;

Удаление выступающих и аномальных родинок.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.