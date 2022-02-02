Эксперт рассказала, можно ли пить кофе в период грудного вскармливания

«Для справки: 1 чашка нефильтрованного кофе ~ 140 мг кофеина, 1 чашка, растворимого кофе ~ 100 мг, 1 чашка чая ~ 75 мг, 50 грамм простого шоколадного батончика ~ до 50 мг», — добавила специалист.

Перед употреблением необходима очная консультация специалиста.

Эксперт объяснила: в большинстве случаев в период грудного вскармливания, молодая мама может употреблять 2-3 чашки кофеинового напитка в день без существенного воздействия на ребенка.Тем не менее, бывают случаи, когда дети (как правило в возрасте от 3 до пяти месяцев) проявляют признаки чувствительности к этому веществу. Наиболее часто это проявляется в виде раздражительности и проблемах со сном. В таких случаях употребление кофеина необходимо сократить до 200 мг в сутки.В качестве альтернативы любимому кофе можно употреблять его безкофеиновые аналоги, травяные чаи, натуральные фруктовые соки (до 150 мл в день) или минеральную воду.