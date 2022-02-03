Врач назвал последствие и факторы риска алкогольной болезни печени
Гастроэнтеролог Владимир Чикунов рассказал, кто в большей степени подвержен алкогольной болезни печени.
Врач подчеркнул: как правило, чрезмерное употребление алкоголя приводит к алкогольной болезни печени, следствием которой становится алкогольный цирроз.
Сложность заключается в том, что злоупотребляющий человек долго не подозревает у себя такой патологии, так как на ранних стадиях у болезни нет выраженных симптомов.
«Более одной стандартной порции алкоголя в день, получаемой организмом, увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья пациента. ️Безопасной дозы алкоголя не существует», — предупреждает специалист.
При этом, стандартной порцией принято считать — 10 г чистого спирта (100 г 9-11% сухого вина или 200 г 3-5% пива).
Факторами, увеличивающими вероятность развития алкогольной болезни печени выступают:
- принадлежность к женскому полу;
- генетический полиморфизм ферментов, расщепляющих этанол;
- наличие гепатита В и С;
- неправильное питание;
- прием ряда лекарственных препаратов.
Владимир Чикунов
Здоровье
Врач гастроэнтеролог, клинический диетолог, педиатр, кандидат медицинских наук, доцент Медицинского университета. Член Союза педиатров России, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Национального общества диетологов и нутрициологов, Национальной ассоциации клинического питания, врач высшей врачебной категории
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