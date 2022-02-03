Врач назвал последствие и факторы риска алкогольной болезни печени

«Более одной стандартной порции алкоголя в день, получаемой организмом, увеличивает вероятность неблагоприятного прогноза для здоровья пациента. ️Безопасной дозы алкоголя не существует», — предупреждает специалист.

принадлежность к женскому полу;

генетический полиморфизм ферментов, расщепляющих этанол;

наличие гепатита В и С;

неправильное питание;

прием ряда лекарственных препаратов.

Врач подчеркнул: как правило, чрезмерное употребление алкоголя приводит к алкогольной болезни печени, следствием которой становится алкогольный цирроз.Сложность заключается в том, что злоупотребляющий человек долго не подозревает у себя такой патологии, так как на ранних стадиях у болезни нет выраженных симптомов.При этом, стандартной порцией принято считать — 10 г чистого спирта (100 г 9-11% сухого вина или 200 г 3-5% пива).Факторами, увеличивающими вероятность развития алкогольной болезни печени выступают: