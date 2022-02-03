Эксперт объяснила вред мороженого для ЖКТ

Прежде всего, эксперт объяснила, что в большинстве своем это популярное лакомство представляет комбинацию молочной продукции, сахара и трансжиров (которые добавляют, чтобы удешевить товар).При этом важно понимать, что жиры в составе мороженного требуют корректная работа желчеоттока. Однако, реагируя на холод, желчный пузырь спазмируется. Это приводит к тому, что поступающие в организм жиры не могут правильно перевариться.Как следствие, человек, съевший мороженое испытывает чувство тошноты, головные боли, неприятные ощущения в левом подреберье. Кроме того, возможно появление диареи, сыпи и воспалений на лице и реакции со стороны лор-органов.