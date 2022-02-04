Врач назвала основы реабилитации после covid-19

Дыхательная гимнастика

Движение

«Не начинайте усиленно заниматься привычным спортом и работой сразу после болезни. Дайте себе 1-2 недели на спокойное восстановление», — рекомендует эксперт.

Питание

Перед применением необходима очная консультация специалиста!

По словам специалиста, процесс реабилитации можно условно разделить на три части: дыхательная гимнастика, движение и питание.Обязательно после вирусного воспаления легких, то есть пневмонии. Свою эффективность показали простые упражнения диафрагмального дыхания (животом). Врач подчеркнула, что главное в этом вопросе — регулярность. Упражняться следует по 10-30 минут, трижды в день в течение периода от двух недель до двух месяцев. Длительность курса будет зависеть о того, насколько были поражены органы дыхания.Необходимо начинать, если наблюдается стойкая нормализация температуры тела в течение трех дней. Не форсируя события, следует заниматься, уделяя 15 минут зарядке и 15 минут пешей прогулке в день. Продолжительность и интенсивность тренировок наращивается постепенно и доводится до одного часа.В день съедать не менее 500 грамм любых овощей и фруктов. Также в рацион следует добавить цельнозерновые и кисломолочные продукты, а также полезные жиры в виде сливочного масла, рыбы и авокадо. При этом важно, чтобы питание приносило удовольствие, блюда взывали аппетит, а со стороны органов пищеварения не наблюдалось неприятных и болезненных ощущений.