Эксперт перечислила факторы риска рака молочной железы

«А эстрадиол, который вырабатывается в яичниках, и является главным половым гормоном, стимулирует рецепторы и альфа, и бета. Самый неактивный эстроген — Эстриол — воздействует только на рецепторы бета, защищая от рака. ️То есть только один вид эстрогенов, выработка которого увеличивается с набором массы тела, связан с развитием рака», — добавила эксперт.

отсутствие или поздние первые роды;

дефицит овощей в рационе;

употребление копченостей и полуфабрикатов;

недостаточная физическая активность;

прием гормональных контрацептивов;

курение;

употребление алкоголя (при регулярном употреблении даже небольших доз алкоголя риск развития рака возрастает в два раза).

Прежде всего, врач объяснила: исследования в этой области показали, что в теле человека есть два вида рецепторов эстрогенов: альфа и бета. Первые способствуют развитию онкологического заболевания, а вторые — от него защищают.При этом было выявлено, что стимулирующий эффект на рецепторы альфа оказывает гормон эстрон, которые производит жировая ткань в области живота.Именно поэтому считается, что основным фактором, повышающим вероятность развития рака молочной железы является избыточная масса тела.Кроме того, гинеколог отметила, что есть и другие факторы, исключение которых уменьшит риски развития рака груди: