Названы правила перевязки ран

«Качественная повязка предотвратит инфицирование раны и сохранит невредимой нежную кожу вокруг раны. Маленькие ссадины и ранки можно закрыть пластырем. Для более крупных ран нужно использовать стерильные салфетки, закрытые бинтом», — говорит врач.

не требуют завязывания;

не расслаиваются со временем;

достаточно 2-3 оборотов;

благодаря эластичности такие бинты не сползают, не скручиваются и не передавливают окружающие ткани;

Врач объяснила: для заживления раны, крайне важно после обработки, защитить ее от возможного контакта с инфекцией. Особенно это актуально для детей, которые редко могут поддерживать чистоту.При фиксации стерильной салфетки важно не задеть руками поверхность, которая будет контактировать с травмированным участком кожи. Важно учитывать, что она не должна сковывать движения. При намокании повязку необходимо сменить, а перед водными процедурами — снять.Фиксирующий материал должен быть мягким, воздухопроницаемым и без клеевой основы, которая раздражает кожу.Во время оказания первой помощи важны скорость и простота использования (наложения) повязки, поэтому лучше отдавать предпочтение самофиксирующимся бинтам. По сравнению с марлевыми марлевыми бинтами, они обладают рядом преимуществ: