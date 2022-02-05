Иллюзия тепла: почему нельзя пить алкоголь для согрева

«Действие этанола на иммунную систему способствует повышению восприимчивости к бактериальным и вирусным инфекциям, развитию хронических вирусных заболеваний», — говорит она.

Специалист объяснила, что кратковременный согревающий эффект алкоголя чреват серьезными последствиями для здоровья человека.Ряд исследований показали, что этанол становится причиной ухудшения защитной функции одних из наиболее важных элементов иммунитета, которая достается человеку с момента рождения — моноцитов.Помимо этого, спиртные напитки оказывают негативное влияние и на клетки «первой линии обороны» иммунитета — микрофаги. Также злоупотребление приводит к уменьшению количества групп субпопуляций лимфоцитов, зона ответственности которых заключается в реагировании организма на различные инфекции.Именно поэтому в сезон холодов и ОРВИ важно отказаться от алкогольного способа согреться.