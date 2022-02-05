Иллюзия тепла: почему нельзя пить алкоголь для согрева
Эксперт центра молекулярной диагностики Кира Глинка, объяснила вред употребления спиртных напитков в холодное время года.
Специалист объяснила, что кратковременный согревающий эффект алкоголя чреват серьезными последствиями для здоровья человека.
«Действие этанола на иммунную систему способствует повышению восприимчивости к бактериальным и вирусным инфекциям, развитию хронических вирусных заболеваний», — говорит она.
Ряд исследований показали, что этанол становится причиной ухудшения защитной функции одних из наиболее важных элементов иммунитета, которая достается человеку с момента рождения — моноцитов.
Помимо этого, спиртные напитки оказывают негативное влияние и на клетки «первой линии обороны» иммунитета — микрофаги. Также злоупотребление приводит к уменьшению количества групп субпопуляций лимфоцитов, зона ответственности которых заключается в реагировании организма на различные инфекции.
Именно поэтому в сезон холодов и ОРВИ важно отказаться от алкогольного способа согреться.
Кира Глинка
Здоровье
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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