Педиатр рассказала, когда лечить зеленые сопли

«Происходит это из-за воспаления слизистой оболочки носа, когда огромное количество лейкоцитов устремляется на поле боя, при гибели которых выделяется фермент пероксидаза, окрашивающая слизь в зелёный цвет», — уточнила специалист.

выделения и заложенность носа дольше 10 дней;

ухудшение после улучшения, усиление выделений и заложенности;

начало заболевания сопровождается гнойными выделениями, температурой более 38ОС градусов дольше 3 дней.

«Во всех остальных случаях: успокойтесь, включите увлажнитель воздуха, продолжайте удалять слизь, промывая нос солевым раствором, давайте вашему ребёнку больше пить», — подытожила педиатр.

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По словам педиатра, этот симптом заставляет нервничать большинство родителей. Однако, она пояснила: зеленоватый оттенок слизи в носу, является закономерным симптомом заболевания, который обычно появляется в конце первой недели лечения и проходит самостоятельно.Более того, этот признак дает понять, что иммунная система ребенка «трудится в поте лица» и все что требуется — продолжать оказывать помощь в ее работе. Именно поэтому, при появлении зеленых соплей не следует применять спреи с антибиотиками.Если же при ОРВИ возникает осложнения в виде бактериального синусита, средства местного применения не окажут необходимы эффект, в такой ситуации потребуется назначение системного антибиотика.Признаками бактериального синусита являются: