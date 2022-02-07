Педиатр рассказала, когда лечить зеленые сопли
Врач Полина Пономаренко рассказала, как лечить ребенка при появлении зеленых соплей.
По словам педиатра, этот симптом заставляет нервничать большинство родителей. Однако, она пояснила: зеленоватый оттенок слизи в носу, является закономерным симптомом заболевания, который обычно появляется в конце первой недели лечения и проходит самостоятельно.
«Происходит это из-за воспаления слизистой оболочки носа, когда огромное количество лейкоцитов устремляется на поле боя, при гибели которых выделяется фермент пероксидаза, окрашивающая слизь в зелёный цвет», — уточнила специалист.
Более того, этот признак дает понять, что иммунная система ребенка «трудится в поте лица» и все что требуется — продолжать оказывать помощь в ее работе. Именно поэтому, при появлении зеленых соплей не следует применять спреи с антибиотиками.
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Если же при ОРВИ возникает осложнения в виде бактериального синусита, средства местного применения не окажут необходимы эффект, в такой ситуации потребуется назначение системного антибиотика.
Признаками бактериального синусита являются:
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- выделения и заложенность носа дольше 10 дней;
- ухудшение после улучшения, усиление выделений и заложенности;
- начало заболевания сопровождается гнойными выделениями, температурой более 38ОС градусов дольше 3 дней.
«Во всех остальных случаях: успокойтесь, включите увлажнитель воздуха, продолжайте удалять слизь, промывая нос солевым раствором, давайте вашему ребёнку больше пить», — подытожила педиатр.
Самолечение может быть опасным для здоровья! Перед применением необходима очная консультация врача!
Полина Пономаренко
Здоровье
Педиатр
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