У ребенка появился кашель: советы педиатра
Сегодня кашель моментально связывается с заражением COVID-19, но кашель — распространенный симптом для зимнего сезона, отмечает педиатр Мона Патель из Детской больницы Лос-Анджелеса. Она дала несколько советов по борьбе с кашлем у детей.
Заложенность носа и постназальное затекание слизи усугубляют кашель, особенно во время сна, поэтому важно очищать носовые ходы от отделяемого. Увлажнитель в спальне ребенка поможет увлажнить дыхательные пути, уменьшая кашель, вызванный постназальным затеканием.
Давайте ребенку много жидкости — воду или сок. Теплый чай также может облегчить першение, вызывающее кашель. Ложка меда перед сном обволакивает горло и облегчает болезненность. Однако использовать мед для детей младше двух лет нельзя. Он может вызвать ботулизм, опасное для жизни заболевание.
Патель призывает не давать лекарства от кашля. В большинстве случае они неэффективны для маленьких детей. Для малышей, которые еще не умеют сморкаться, нужно использовать назальные солевые капли и аспиратор для отсасывания соплей.
Патель рекомендует проконсультироваться с врачом, если кашель не проходит или в следующих ситуациях:
- кашель начался в первые недели жизни;
- кашель с повышенной температурой не проходит более пяти дней;
- кашель длится восемь недель;
- кашель усиливается к третьей неделе;
- сопутствующее затруднение дыхания;
- ночная потливость, потеря веса, кашель с кровью;
- влажный или сухой отрывистый кашель без хрипов или учащенного дыхания днем и ночью;
- кашель и заложенность носа, которые сохраняются более 10 дней без улучшения.
Мона Патель
Здоровье
Педиатр из Детской больницы Лос-Анджелеса
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