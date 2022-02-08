Врач перечислила "провокаторов" герпеса на губах
Дерматолог Екатерина Хачатрян рассказала, какие факторы способствуют рецидивам герпеса на губах.
Согласно статистике, в мире более 90% людей к сорока (в равной степени как мужчины, так и женщины и без сезонных колебаний) заражены вирусом простого герпеса первого типа, который вызывает большинство случаев сыпи именно на губах.
При этом важно понимать, что попав в организм человека однажды, герпес остается с ним на всю жизнь.
«Вирус проникает через эпидермис, дерму и далее находится в латентном состоянии в дорсальных корешках спинного мозга, которые обеспечивают чувствительность кожи. Во время рецидива вирус следует по нервам обратно на поверхность кожи или слизистых, где он размножается, вызывая сыпь», — пояснила врач.
Не смотря на то, что во многих случаях причина рецидива остается неизвестной, некоторых «провокаторов» медицина уже выявила. Так, способствовать повторному появлению могут несколько факторов:
- травмы (даже незначительные), хирургическое вмешательство, инъекции;
- инфекции верхних дыхательных путей;
- воздействие солнечных лучей;
- гормональные факторы (у женщин часто проявляется перед менструацией);
- эмоциональный стресс.
Екатерина Хачатрян
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Дерматолог
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