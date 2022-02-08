Врач перечислила "провокаторов" герпеса на губах

«Вирус проникает через эпидермис, дерму и далее находится в латентном состоянии в дорсальных корешках спинного мозга, которые обеспечивают чувствительность кожи. Во время рецидива вирус следует по нервам обратно на поверхность кожи или слизистых, где он размножается, вызывая сыпь», — пояснила врач.

травмы (даже незначительные), хирургическое вмешательство, инъекции;

инфекции верхних дыхательных путей;

воздействие солнечных лучей;

гормональные факторы (у женщин часто проявляется перед менструацией);

эмоциональный стресс.

Согласно статистике, в мире более 90% людей к сорока (в равной степени как мужчины, так и женщины и без сезонных колебаний) заражены вирусом простого герпеса первого типа, который вызывает большинство случаев сыпи именно на губах.При этом важно понимать, что попав в организм человека однажды, герпес остается с ним на всю жизнь.Не смотря на то, что во многих случаях причина рецидива остается неизвестной, некоторых «провокаторов» медицина уже выявила. Так, способствовать повторному появлению могут несколько факторов: