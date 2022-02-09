Ученые выяснили, как просмотр фильмов перед сном влияет на его качество

«Если вы собираетесь смотреть телевизор или слушать музыку перед сном, делайте это целенаправленно и в небольшой промежуток времени. Так вы избежите негативных последствий на сон», - рассказывает ведущий автор исследования, доктор Морган Эллиторп из Университета Дэлавера.

Ученые из Университета Дэлавера проверили, как использование медиа перед сном влияет на его качество. Учитывался просмотр фильмов, телевизора или видео на YouTube, поиск информации в интернете и прослушивание музыки. В исследовании приняли участие 58 взрослых. Они вели дневники, в которые записывали, сколько времени тратили на медиа. С помощью электроэнцефалограммы регистрировалось общее время сна и его качество.Использование медиа за час до сна было связано с более ранним временем отхода ко сну. Если использование перед сном не включало многозадачность и проводилось в постели, оно также ассоциировалось с увеличением общего времени сна. Однако длительное использование медиа было связано с более поздним временем отхода ко сну и меньшим общим временем сна. При этом влияния на качество сна обнаружено не было.Ранее ученые рассказали, как понять, что скоро умрешь.