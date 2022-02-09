Психолог объяснила три функции гнева
Психолог Полина Тур рассказала, какими важными функциями обладает гнев.
Принято считать, что гнев - негативная и деструктивная эмоция. Многие, склонные к вспышкам гнева люди, пытаются его подавить. Другие, наоборот, отличаются его "блокировкой".
При этом, по словам эксперта, если научиться управлять гневом и грамотно выражать свою злость, он может быть полезным в достижении целей и использоваться в собственных интересах.
Так, к важным функциям гнева относятся:
- помощь в защите личных границ и пространства;
- пополнение запаса энергии;
- обеспечение силой.
Полина Тур
Здоровье
Клинический психолог, кандидат психологических наук, преподаватель МГУ, МИП, ЦКТ
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