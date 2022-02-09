Психолог объяснила три функции гнева

помощь в защите личных границ и пространства;

пополнение запаса энергии;

обеспечение силой.

Принято считать, что гнев - негативная и деструктивная эмоция. Многие, склонные к вспышкам гнева люди, пытаются его подавить. Другие, наоборот, отличаются его "блокировкой".При этом, по словам эксперта, если научиться управлять гневом и грамотно выражать свою злость, он может быть полезным в достижении целей и использоваться в собственных интересах.Так, к важным функциям гнева относятся: