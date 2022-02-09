Простой способ победить головокружение
Если вы сталкиваетесь с головокружением всякий раз, когда встаёте с дивана или кресла, то существует очень простой способ решить эту проблему. Попробуйте перекрестить ноги.
Миллионы людей сталкиваются с приступами головокружений, когда они резко встают из сидячего положения. Но теперь эксперты из Университета Калгари в Канаде нашли простое решение - это скрещивание ног после подъёма. Данную технологию протестировали на 22 женщинах, которые жаловались на головокружения и другие неприятные симптомы после подъема. Добровольцы, которые скрещивали ноги после подъёма, не сталкивались в результате с резким падением артериального давления, являющегося основной причиной головокружений и нарушения координации.
Исследователи из Университета Калгари полагают, что подъём ног коленями вверх за несколько секунд до вставания с кресла или дивана окажет точно такое же положительное воздействие. Перед нами совершенно бесплатное лечение постуральной гипотензии у пациентов, которые с трудом справляются с данным расстройством. Иногда его симптомы могут довольно сильно пугать человека.
Постуральная гипотензия вызывается резким снижением артериального давления, из-за чего в мозг доходит недостаточное количество крови. Среди симптомов расстройства головокружения или даже обмороки при резком подъёме из сидячего или лежачего положения, а также при попытке выбраться из тёплой ванны или просто встать после приёма пищи. Гипотензия развивается в любом возрасте, но чаще всего у людей пожилых. Среди её причин приём определённых лекарств, длительный сидячий или лежачий режим, обезвоживание или какие-то нервные расстройства. Врачи обычно рекомендуют пациентам взять под контроль симптомы этого расстройства с помощью изменений факторов жизни, но в некоторых случаях выписываются лекарства. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Калгари
Здоровье
общественный исследовательский университет, расположенный в Калгари, Альберта, Канада. Основанный в 1966 году (с 1945 года до этого момента являлся филиалом Альбертского университета), университет Калгари состоит из 14 факультетов и более чем 85 исследовательских институтов и центров
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