Простой способ победить головокружение

Университет Калгари

Здоровье

общественный исследовательский университет, расположенный в Калгари, Альберта, Канада. Основанный в 1966 году (с 1945 года до этого момента являлся филиалом Альбертского университета), университет Калгари состоит из 14 факультетов и более чем 85 исследовательских институтов и центров