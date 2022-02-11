Ограничение калорий восстанавливает иммунитет и увеличивает продолжительность жизни

«Два года умеренного ограничения калорий перепрограммировали пути в жировых клетках, которые помогают регулировать то, как митохондрии вырабатывают энергию, противовоспалительные реакции организма и, возможно, долголетие», - рассказывает доктор Эрик Равуссин, заместитель исполнительного директора по клиническим наукам в Центре биомедицинских исследований Пеннингтона.

Новое исследование показывает, что ограничение калорий улучшает метаболические и иммунные реакции, которые помогают определить, как долго человек проживет и насколько хорошее у него будет здоровье.Другими словами, ограничение калорий перестраивает многие метаболические и иммунные реакции, которые увеличивают продолжительность жизни и здоровье. Новое исследование опубликовано в журнале Science. Оно показало, что люди, которые сократили потребление калорий примерно на 14 процентов в течение двух лет, вырабатывали больше Т-клеток, которые играют ключевую роль в иммунной функции и замедляют процесс старения.По словам доктора Равуссина, помимо улучшения иммунитета увеличение Т-клеток связано с улучшенной способностью сжигать запасы жирных кислот для получения энергии. Это важно, потому что, если человек не сжигает жирные кислоты, они накапливаются в органах, что приводит к резистентности к инсулину, ожирению, диабету 2 типа и старению.Исследование также показало, что ограничение калорий на 40 процентов у грызунов продлевает их жизнь. Также снижался уровень гена, кодирующего ацетилгидролазу фактора активации тромбоцитов (PLA2G7). Снижение PLA2G7 приносит пользу для здоровья, включая снижение возрастного воспаления и улучшение метаболического здоровья. Если ученые найдут способ использовать PLA2G7, они смогут создать лекарство, продляющее здоровый период жизни.