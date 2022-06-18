Как прожить дольше: плотный завтрак увеличивает продолжительность жизни на 35%

"Организму может быть полезно есть обильную пищу на завтрак и обед, а затем ужинать пораньше. Также выяснилось, что ограничение калорий в ночное время смягчает возрастные изменения в экспрессии генов. Другими словами, изменение времени приема пищи может противодействовать воспалительным эффектам, которые старение оказывает на экспрессию генов. Ограничение калорийности продлевает продолжительность жизни, но механизмы, с помощью которых это происходит, остаются плохо изученными", - прокомментировал исследование специально для МедикФорум диетолог-нутрициолог Игорь Строков.

Продлевающие жизнь эффекты пищи хорошо изучены, но растущий интерес ученых вызывает вопрос о том, как время приема пищи влияет на продолжительность жизни. Концентрация приема пищи в определенные временные рамки и «загрузка» приемов пищи могут значительно увеличить продолжительность жизни.Новое исследование предполагает, что употребление большего количества пищи в начале дня может увеличить продолжительность жизни, если в конце дня будет потребляться меньше пищи.30-процентного ограничения калорий было достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 процентов, однако ежедневный интервал голодания и соблюдение циркадного режима питания действовали вместе, чтобы увеличить продолжительность жизни на 35 процентов. Ученые добавили, что эти эффекты не зависят от массы тела.Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые снижают холестерин.