Названы признаки первичного иммунодефицита у детей
Педиатр Анна Левадная рассказала, как заподозрить иммунодефицит у ребенка.
По словам врача, вопреки высокой озабоченности родителей здоровьем своих детей, многие пациенты, страдающие первичным иммунодефицитом (ПИД) остаются незамеченными, а потому лишаются необходимого и адекватного лечения.
При этом, все больше случаев когда старшие родственники обеспечивают ребенку прием псевдо-иммуномодуляторов без доказанной эффективности и подтвержденной в ходе испытания безопасности.
«️Важно адекватно оценивать иммунитет, не пичкать ребенка лишними лекарствами и знать признаки, которые должны насторожить родителя», — подчеркнула педиатр.⠀
Среди таких признаков иммунодефицита выделяют:
- наличие ПИД у кого-либо из родственников или случаи в истории семьи смерти ребенка от тяжелых инфекций;
- регулярная подверженность ребенка бактериальным инфекциям (отит, синусит, бронхит, воспаление легких), их тяжелое течение длительностью от двух месяцев и необходимость в приеме антибиотиков ;
- подверженность тяжелым грибковым инфекциям, нетипичным высыпаниям на коже и отекам;
- воспалительные заболевания кишечника, которые отличаются ранним началом или тяжелым течением (например длительные диареи);
- долгосрочные увеличения лимфоузлов, печени и селезенки;
- значительное уменьшение лимфоузлов, миндалин и вилочковой железы;
- лихорадка без сопутствующей инфекции;
- несколько аутоиммунных нарушений, включая нарушения в работе эндокринных желёз;
- снижение показателей одного или нескольких видов клеток в анализе крови.
Кроме того, на возможное заболевание могут указывать особенности строения лица. Так при ПИД часто наблюдается небольшой объём мозгового черепа, готическое (высокое) нёбо, широкие переносится и расположение глаз, низкая посадка ушей, а также эпикант — состояние, при котором часть складки верхнего века у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слёзный бугорок.
При наличии двух или более признаков, специалист рекомендует обратиться за помощью к иммунологу.
Анна Левадная
Здоровье
Педиатр и неонатолог, кандидат медицинских наук
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