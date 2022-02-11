Названы признаки первичного иммунодефицита у детей

«️Важно адекватно оценивать иммунитет, не пичкать ребенка лишними лекарствами и знать признаки, которые должны насторожить родителя», — подчеркнула педиатр.

наличие ПИД у кого-либо из родственников или случаи в истории семьи смерти ребенка от тяжелых инфекций;

регулярная подверженность ребенка бактериальным инфекциям (отит, синусит, бронхит, воспаление легких), их тяжелое течение длительностью от двух месяцев и необходимость в приеме антибиотиков ;

подверженность тяжелым грибковым инфекциям, нетипичным высыпаниям на коже и отекам;

воспалительные заболевания кишечника, которые отличаются ранним началом или тяжелым течением (например длительные диареи);

долгосрочные увеличения лимфоузлов, печени и селезенки;

значительное уменьшение лимфоузлов, миндалин и вилочковой железы;

лихорадка без сопутствующей инфекции;

несколько аутоиммунных нарушений, включая нарушения в работе эндокринных желёз;

снижение показателей одного или нескольких видов клеток в анализе крови.

По словам врача, вопреки высокой озабоченности родителей здоровьем своих детей, многие пациенты, страдающие первичным иммунодефицитом (ПИД) остаются незамеченными, а потому лишаются необходимого и адекватного лечения.При этом, все больше случаев когда старшие родственники обеспечивают ребенку прием псевдо-иммуномодуляторов без доказанной эффективности и подтвержденной в ходе испытания безопасности.Среди таких признаков иммунодефицита выделяют:Кроме того, на возможное заболевание могут указывать особенности строения лица. Так при ПИД часто наблюдается небольшой объём мозгового черепа, готическое (высокое) нёбо, широкие переносится и расположение глаз, низкая посадка ушей, а также эпикант — состояние, при котором часть складки верхнего века у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слёзный бугорок.При наличии двух или более признаков, специалист рекомендует обратиться за помощью к иммунологу.