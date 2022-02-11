Названы признаки первичного иммунодефицита у детей

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Измерение температуры

Педиатр Анна Левадная рассказала, как заподозрить иммунодефицит у ребенка.

По словам врача, вопреки высокой озабоченности родителей здоровьем своих детей, многие пациенты, страдающие первичным иммунодефицитом (ПИД) остаются незамеченными, а потому лишаются необходимого и адекватного лечения.

При этом, все больше случаев когда старшие родственники обеспечивают ребенку прием псевдо-иммуномодуляторов без доказанной эффективности и подтвержденной в ходе испытания безопасности.

«️Важно адекватно оценивать иммунитет, не пичкать ребенка лишними лекарствами и знать признаки, которые должны насторожить родителя», — подчеркнула педиатр.

Среди таких признаков иммунодефицита выделяют:

  • наличие ПИД у кого-либо из родственников или случаи в истории семьи смерти ребенка от тяжелых инфекций;
  • регулярная подверженность ребенка бактериальным инфекциям (отит, синусит, бронхит, воспаление легких), их тяжелое течение длительностью от двух месяцев и необходимость в приеме антибиотиков ;
  • подверженность тяжелым грибковым инфекциям, нетипичным высыпаниям на коже и отекам;
  • воспалительные заболевания кишечника, которые отличаются ранним началом или тяжелым течением (например длительные диареи); 
  • долгосрочные увеличения лимфоузлов, печени и селезенки;
  • значительное уменьшение лимфоузлов, миндалин и вилочковой железы;
  • лихорадка без сопутствующей инфекции;
  • несколько аутоиммунных нарушений, включая нарушения в работе эндокринных желёз;
  • снижение показателей одного или нескольких видов клеток в анализе крови.

Кроме того, на возможное заболевание могут указывать особенности строения лица. Так при ПИД часто наблюдается небольшой объём мозгового черепа, готическое (высокое) нёбо, широкие переносится и расположение глаз, низкая посадка ушей, а также эпикант — состояние, при котором часть складки верхнего века у внутреннего угла глаза, в большей или меньшей степени прикрывающая слёзный бугорок.

При наличии двух или более признаков, специалист рекомендует обратиться за помощью к иммунологу.
Анна Левадная
Анна Левадная
Здоровье
Педиатр и неонатолог, кандидат медицинских наук
Теги : Анна Левадная, первичный иммунодефицит, здоровье ребенка