Ультразвук может помочь в лечении мужского бесплодия
Исследователи из Университета Монаша обнаружили, что использование высокочастотного ультразвука может повысить подвижность сперматозоидов, потенциально увеличивая шансы пары на зачатие.
В первом в мире исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, группа специалистов факультета машиностроения и аэрокосмической техники во главе с доктором Резом Носрати, обнаружила, что сперматозоиды, обработанные с помощью высокочастотного ультразвука, перемещаются по изогнутой фаллопиевой трубе до 30 % быстрее. Кроме того, количество подвижных сперматозоидов после 20-секундного воздействия ультразвука также увеличилось на 30 %.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире 48 миллионов пар и 186 миллионов человек живут с бесплодием. Низкая подвижность сперматозоидов является частой причиной мужского бесплодия. В настоящее время единственным известным методом лечения является использование химического вещества пентоксифиллина, однако клетки, обработанные им, быстро погибают.
Это прорывное открытие предлагает неинвазивный и эффективный метод увеличения количества подвижных сперматозоидов и индивидуальной подвижности сперматозоидов, а также предоставляет новые возможности для лучшего понимания и лечения мужского бесплодия.
Ранее ученые рассказали, по какому признаку можно определить приближающуюся смерть.
Рез Носрати
Здоровье
Доктор факультета машиностроения и аэрокосмической техники Университета Монаша
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