Хламидиоз: симптом, который может проявиться на вашем лице
Хламидиоз является наиболее распространенным ЗППП, поражающим миллионы людей в возрасте до 25 лет. Считается, что им страдает каждый десятый сексуально активный молодой человек. Выявление предупредительных признаков необходимо для предотвращения распространения инфекции на репродуктивную систему, где она может нанести необратимый ущерб. Иногда симптомы ИППП можно обнаружить на лице.
Большое количество хламидиозных инфекций не удается, потому что люди не знают, что они у них есть.
Оксфордская клиника объясняет:
«Хламидиоз трудно идентифицировать в течение первых нескольких недель, посколькуего симптомы могут быть очень легкими и быстро проходить, из-за чего некоторые люди даже не замечают его присутствия».
Однако, когда предупреждающие знаки действительно появляются, они могут различаться у мужчин и женщин. У мужчин могут наблюдаться аномальные выделения из полового члена и отек яичек. У женщин симптомы могут включать боль во время секса, кровотечение между менструациями и необычные выделения из влагалища.
Но помимо этих классических симптомов, хламидиоз также может поражать глаза.
Этот тип инфекции обычно возникает при прикосновении к глазу после контакта с выделениями из половых органов инфицированного человека. Хотя редко, передача от глаз к глазам также возможна при совместном использовании туши для ресниц и других косметических средств.
Осложнение, известное как хламидийный конъюнктивит, обычно поражает один глаз, но иногда может поражать оба глаза.
Симптомы включают розовый/красный глаз, корки на ресницах, слипшиеся веки, опухшие веки, слезотечение и снижение зрения.
Инкубационный период хламидийного конъюнктивита колеблется от одной до двух недель и может длиться до 18 месяцев, если его не лечить.
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Oxford Urgent Clinic
Здоровье
Клиника неотложной помощи в Оксфорде (Великобритания).
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