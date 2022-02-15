Хламидиоз: симптом, который может проявиться на вашем лице

«Хламидиоз трудно идентифицировать в течение первых нескольких недель, посколькуего симптомы могут быть очень легкими и быстро проходить, из-за чего некоторые люди даже не замечают его присутствия».

Большое количество хламидиозных инфекций не удается, потому что люди не знают, что они у них есть.объясняет:Однако, когда предупреждающие знаки действительно появляются, они могут различаться у мужчин и женщин. У мужчин могут наблюдаться аномальные выделения из полового члена и отек яичек. У женщин симптомы могут включать боль во время секса, кровотечение между менструациями и необычные выделения из влагалища.Но помимо этих классических симптомов, хламидиоз также можетЭтот тип инфекции обычно возникает при прикосновении к глазу после контакта с выделениями из половых органов инфицированного человека. Хотя редко, передача от глаз к глазам также возможна при совместном использовании туши для ресниц и других косметических средств.Осложнение, известное какобычно поражает один глаз, но иногда может поражать оба глаза.Симптомы включаютИнкубационный период хламидийного конъюнктивита колеблется от одной до двух недель и может длиться до 18 месяцев, если его не лечить.Ранее Медикфорум писал о симптомах рака легких.