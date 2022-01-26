Хламидиоз: 2 признака распространенной половой инфекции
Хламидиоз является одной из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Врачи, представляющие службу здравоохранения NHS, предупреждают, что многие люди могут не знать о своем заражении хламидиозом, особенно если они не распознают начальные симптомы инфекции. Медики советуют обращать внимание на следующие изменения в состоянии своего организма.
«Одним из предупреждающих признаков хламидиоза является болезненное мочеиспускание. Другим маркером являются «необычные выделения» из половых органов», - говорят специалисты.
Помимо этого, у женщин возможны боли в желудке, которые могут сопровождаться кровотечениями между менструациями или после полового акта. У мужчин могут возникать боль и отек в яичках. Симптомы могут появиться в период до трех недель с момента инфицирования, но у некоторых людей они развиваются только спустя несколько месяцев.
В то же время, подтверждают врачи, хламидиоз может развиваться без явных симптомов.
Они подчеркивают, что при отсутствии лечения могут развиться серьезные последствия: у мужчин хламидиоз способен распространяться на яички и их придатки, у женщин вызывать воспалительные заболевания органов малого таза, внематочную беременность и бесплодие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек может не ощущать имеющегося у него воспаления легких.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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