Симптомы хламидиоза: пахучий признак, сигнализирующий о «тихой» ИППП
Эксперты в области здравоохранения недавно предположили, что уровень заболеваемости ИППП вырос во время пандемии в результате сбоев Covid. Такие заболевания, как хламидиоз, гонорея и, в частности, сифилис, по-видимому, растут после того, как услуги планового тестирования были отложены. Раннее выявление предупреждающих признаков важно при некоторых ИППП, особенно при хламидиозе. Обычная инфекция может в некоторых случаях вызывать пахучие симптомы, которые нельзя игнорировать.
Хотя ИППП легко излечить, ее трудно обнаружить, поскольку ее симптомы могут быть нечеткими. Обычно они включают боль при мочеиспускании, необычные выделения из влагалища и боль в животе или тазу. День здоровья тела здоровья объяснил:
«Вы можете получить гной в моче, из-за чего она выглядит мутной и обычно имеет неприятный запах. В отличие от инфекции мочевыводящих путей, которая быстро вызывает очень болезненное жжение во время мочеиспускания, хламидийная инфекция прогрессирует медленно», - сообщает NHS.
Хламидиоз является наиболее распространенным ИППП и особенно распространен среди людей в возрасте 25 лет и младше.
Самая опасная характеристика хламидиоза заключается в том, что он часто остается незамеченным, пока не вызывает воспалительное заболевание органов малого таза.
«Хламидиоз может поражать несколько частей репродуктивной системы».
У женщин, которые не получают быстрого лечения, хламидиоз может привести к бесплодию, хроническим тазовым болям и трубной беременности, при которой яйцеклетка растет в фаллопиевой трубе, а не в матке.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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