Симптомы хламидиоза: пахучий признак, сигнализирующий о «тихой» ИППП

«Вы можете получить гной в моче, из-за чего она выглядит мутной и обычно имеет неприятный запах. В отличие от инфекции мочевыводящих путей, которая быстро вызывает очень болезненное жжение во время мочеиспускания, хламидийная инфекция прогрессирует медленно», - сообщает NHS.

«Хламидиоз может поражать несколько частей репродуктивной системы».