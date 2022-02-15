Врач рассказал, как лечат аденоиды без операции

«Лечение длиться от 6 до 12 недель. Уменьшение симптомов с 7-10 дня… После 5 лет у ребенка начинает быстрее расти носоглотка и проблем становится меньше», — говорит специалист.

По словам специалиста, несмотря на то, что диагноз аденоидит довольно распространен на постсоветском пространстве, обычно за ним скрываются две проблемы: перекрытие аденоидами носоглотки с нарушением дыхания и затяжные сопли.Дело в том, что активный рост аденоидов прекращается примерно к восьмому году жизни человека, а в 12-13 лет они резко уменьшаются. Поэтому цель терапии для нормализации дыхания и оттока слизи заключается не в лечение аденоидов, а в уменьшении их размера. При этом в проведении операции по удалению аденоидов не всегда есть необходимость.Тем не менее, он предупредил, что аденоиды могут беспокоить и после окончания лечения, поэтому есть вероятность того, что ребенку потребуется два-три повторных курса с перерывами от полугода до года.