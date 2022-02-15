Врач рассказал, как лечат аденоиды без операции
Лор Анатолий Власенко объяснил, можно ли вылечить аденоидит без операции.
По словам специалиста, несмотря на то, что диагноз аденоидит довольно распространен на постсоветском пространстве, обычно за ним скрываются две проблемы: перекрытие аденоидами носоглотки с нарушением дыхания и затяжные сопли.
Дело в том, что активный рост аденоидов прекращается примерно к восьмому году жизни человека, а в 12-13 лет они резко уменьшаются. Поэтому цель терапии для нормализации дыхания и оттока слизи заключается не в лечение аденоидов, а в уменьшении их размера. При этом в проведении операции по удалению аденоидов не всегда есть необходимость.
«Лечение длиться от 6 до 12 недель. Уменьшение симптомов с 7-10 дня… После 5 лет у ребенка начинает быстрее расти носоглотка и проблем становится меньше», — говорит специалист.
Тем не менее, он предупредил, что аденоиды могут беспокоить и после окончания лечения, поэтому есть вероятность того, что ребенку потребуется два-три повторных курса с перерывами от полугода до года.
Анатолий Власенко
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