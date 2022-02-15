Диетолог при РПП: вред или польза?

«Диетолог даёт человеку опору по еде. Как они сами говорят „научите есть“. И на это уходит не один месяц регулярной работы. Восполнит дефицит питательных веществ: по возможности за счёт еды», — пояснила эксперт.

на первичной консультации не спросил историю веса, способы его снижения (возможное использование слабительных препаратов, рвоты, отработку еды на тренировках);

рекомендует исключить сахар или другие конкретные съедобные продукты;

обещает снижение веса больше, чем на 4 кг в месяц или в момент обострения РПП;

узнав о булимии или приступах переедания в прошлом не направляет на психотерапию;

рекомендует голодание, разгрузочные дни, отказ от какого-либо приема пищи.

поддерживает в желании снизить вес ниже индекса массы тела 18,5;

обещает помочь за 2-5 консультаций.

«Ну в общем-то, как всегда: всё есть лекарство, всё есть яд, зависит от того, в чьих руках инструмент», — резюмировала врач.

Как объяснила врач, согласно мировым стандартам, страдающему РПП человеку необходима помощь сразу нескольких специалистов, главенствующую роль среди которых должен занять психиатр или клинический (медицинский) психолог.При этом все специалисты в этой команде должны обладать опытом работы с таким пациентом, ведь такие навыки и знания не дают на базовом образовании по диетологии и по психологии.При этом, некомпетентные диетолог, может даже навредить процессу лечения, спровоцировать обострение расстройства, утяжеление ситуации, вплоть до булимии и других серьезных заболеваний. Именно поэтому в случае, если вопросом лечения все-таки занимается диетолог, для оценки его компетенции, эксперт рекомендует обратить внимание на некоторые моменты.Тревожными сигналами выступают ситуации, в которых диетолог: