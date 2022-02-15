Диетолог при РПП: вред или польза?
Диетолог Анна Мелехина рассказала, как диетолог может навредить и помочь при расстройстве пищевого поведения.
Как объяснила врач, согласно мировым стандартам, страдающему РПП человеку необходима помощь сразу нескольких специалистов, главенствующую роль среди которых должен занять психиатр или клинический (медицинский) психолог.
«Диетолог даёт человеку опору по еде. Как они сами говорят „научите есть“. И на это уходит не один месяц регулярной работы. Восполнит дефицит питательных веществ: по возможности за счёт еды», — пояснила эксперт.
При этом все специалисты в этой команде должны обладать опытом работы с таким пациентом, ведь такие навыки и знания не дают на базовом образовании по диетологии и по психологии.
При этом, некомпетентные диетолог, может даже навредить процессу лечения, спровоцировать обострение расстройства, утяжеление ситуации, вплоть до булимии и других серьезных заболеваний. Именно поэтому в случае, если вопросом лечения все-таки занимается диетолог, для оценки его компетенции, эксперт рекомендует обратить внимание на некоторые моменты.
Тревожными сигналами выступают ситуации, в которых диетолог:
- на первичной консультации не спросил историю веса, способы его снижения (возможное использование слабительных препаратов, рвоты, отработку еды на тренировках);
- рекомендует исключить сахар или другие конкретные съедобные продукты;
- обещает снижение веса больше, чем на 4 кг в месяц или в момент обострения РПП;
- узнав о булимии или приступах переедания в прошлом не направляет на психотерапию;
- рекомендует голодание, разгрузочные дни, отказ от какого-либо приема пищи.
- поддерживает в желании снизить вес ниже индекса массы тела 18,5;
- обещает помочь за 2-5 консультаций.
«Ну в общем-то, как всегда: всё есть лекарство, всё есть яд, зависит от того, в чьих руках инструмент», — резюмировала врач.
Анна Мелехина
Здоровье
Врач-диетолог, преподаватель МИП, РАНХиГС
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