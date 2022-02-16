Симптомы коронавируса: ощущение в коже, которое «может длиться недели или месяцы»

«Шансы заполучить столь долгосрочные симптомы не связаны с тем, насколько серьезно вы были больны. Практика показывает, что люди, у которых наблюдались легкие симптомы коронавируса, тоже могут иметь длительные постковидные проблемы», - отмечают в NHS.

Проблемы с организмом, «заработанные» в результате заболевания COVID-19, могут сохраняться в течение нескольких недель или месяцев, предупреждает Национальная служба здравоохранения NHS.Эксперты службы констатируют, что одним из таких последствий может стать неприятное ощущение в коже которое, по их словам, «может длиться недели или месяцы». Врачи отмечают, чтоТипичными проявлениями данного нарушения являются жжение, покалывание, зуд, избыточное натяжение, пульсация или боль, нарушение чувствительности, которые человек чувствует в коже. Парестезия может вызываться механически измененным кровообращением, из-за которого страдает поверхностно расположенный нерв (например, в результате долгого лежания). Но также ее возникновению способствуют системные патологии, в том числе вызванные вирусными инфекциями.Специалисты отмечают, что трудно предсказать заранее, у кого в случае коронавирусной инфекции может развиться парестезия. Но если болезненные симптомы после COVID-19 длятся четыре недели или более, необходимо обращаться к врачу, чтобы не допустить хронической формы данного осложнения.Также, подсказывают в NHS, после коронавируса возможны другие долговременные отклонения: в их числе медики называют учащенное сердцебиение, головокружение, боль в суставах, депрессию и тревожность, а также шум или боль в ушах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы Омикрон-инфекции можно принять за другие недомогания.