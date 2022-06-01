Долгий ковид: врач перечислил симптомы, которые могут «уйти» и «появиться снова»

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Долгий ковид: врач перечислил симптомы, которые могут «уйти» и «появиться снова»

Люди с пост-ковидными состояниями могут иметь широкий спектр симптомов, которые могут длиться более четырех недель или даже месяцев после заражения. Иногда симптомы могут даже исчезнуть или вернуться снова. К счастью, организация говорит, что симптомы у большинства людей со временем постепенно улучшаются. 

Время, необходимое для выздоровления от COVID-19, у всех разное, но многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель.

Врач-терапевт Ирина Андреева рассказала о симптомах пост-ковидного синдрома в интервью МедикФорум.

"У некоторых людей пост-ковидные состояния могут длиться месяцы и, возможно, годы после болезни COVID-19 и иногда могут приводить к инвалидности".

Андреева утверждает, что некоторые из признаков, которые люди, которые чаще всего испытывают пост-ковидные состояния, включают:

  • Усталость или усталость, которые мешают повседневной жизни
  • Симптомы, которые ухудшаются после физических или умственных усилий
  • Жар
  • Затрудненное дыхание или одышка
  • Кашель
  • Боль в груди
  • Трудности мышления или концентрации
  • Головная боль
  • Проблемы со сном
«У некоторых людей с пост-ковидными состояниями есть симптомы, которые не объясняются тестами. У людей с пост-ковидными состояниями могут развиться или продолжаться симптомы, которые трудно объяснить и с которыми трудно справиться».

Время, необходимое для выздоровления от COVID-19, у всех разное, но многие люди чувствуют себя лучше через несколько дней или недель. Шансы на наличие долгосрочных симптомов, по-видимому, не связаны с тем, насколько вы больны, когда вы впервые заболели COVID-19, поскольку «люди, у которых сначала были легкие симптомы, могут иметь долгосрочные проблемы».

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