Долгий ковид: врач перечислил симптомы, которые могут «уйти» и «появиться снова»





"У некоторых людей пост-ковидные состояния могут длиться месяцы и, возможно, годы после болезни COVID-19 и иногда могут приводить к инвалидности".

Усталость или усталость, которые мешают повседневной жизни

Симптомы, которые ухудшаются после физических или умственных усилий

Жар

Затрудненное дыхание или одышка

Кашель

Боль в груди

Трудности мышления или концентрации

Головная боль

Проблемы со сном

«У некоторых людей с пост-ковидными состояниями есть симптомы, которые не объясняются тестами. У людей с пост-ковидными состояниями могут развиться или продолжаться симптомы, которые трудно объяснить и с которыми трудно справиться».