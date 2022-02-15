Омикрон: врачи называют 7 симптомов, которые можно принять за что-то другое

«Если вы неожиданно просыпаетесь с явными следами ночного пота на пижаме или постельном белье, пройдите тест на возможное заражение коронавирусом»

Красные глаза.

Зуд в глазах.

Боль в глазах.

Повышенная светочувствительность.

Затуманенное зрение.