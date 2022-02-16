Названы способы заражения разными вирусами гепатита

«В России заболеваемость гепатитами В и С продолжает снижаться. В 2020 году показатели заболеваемости в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней — 0,35 и 0,66 случаев на 100 тыс. населения соответственно», — говорится в сообщении.

Эксперты пояснили: гепатит представляет собой воспаление печени. Опасность хронического течения болезни в том, что она никак себя не выдает и в большинстве случаев выявляется при госпитализации и сдаче анализов по инициативе больного.На данный момент известно о пяти типах заболевания A, B, C, D, и E. При этом основными путями заражения вирусами А и Е выступают грязная вода и руки. В свою очередь, вирусы В, С и D передаются через кровь.Тем не мене, специалисты подчеркнули, что заболеть хроническим гепатитом может любой человек. Поэтому к профилактике заболевания не следует относиться халатно. При этом самым эффективным способом защиты от гепатитов в мире признана вакцинация.