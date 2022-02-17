Витамин D может привести к «необратимому повреждению почек»

"Цель исследования — проинформировать более широкую аудиторию о том, что витамин D в больших дозах у пациентов с нормальным уровнем витамина D в сыворотке крови может привести к интоксикации. Общественность должна знать, что прием большего количества витамина, чем рекомендуется, не обязательно приводит к дополнительной пользе".

«Он недавно вернулся из поездки в Юго-Восточную Азию, где провел много времени, загорая в течение двух недель».