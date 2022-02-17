Витамин D может привести к «необратимому повреждению почек»
Индустрия добавок сильна как никогда, но исследователи продолжают взвешивать преимущества и риски. Все больше данных свидетельствует о том, что преимущества для нашего здоровья могут быть неутешительными, в то время как отдельные направления исследований вызывают озабоченность по поводу их безопасности. Например, один популярный витамин связан с «необратимым повреждением почек».
В статье, опубликованной Канадской медицинской ассоциацией в 2019 году, было обнаружено, что чрезмерное употребление витамина D может вызвать повреждение почек у людей, не страдающих дефицитом.
Ведущий автор отчета Борн Огюст из Университета Торонто:
"Цель исследования — проинформировать более широкую аудиторию о том, что витамин D в больших дозах у пациентов с нормальным уровнем витамина D в сыворотке крови может привести к интоксикации. Общественность должна знать, что прием большего количества витамина, чем рекомендуется, не обязательно приводит к дополнительной пользе".
Скорее, это может привести к увеличению вреда и, в частности, к почечной недостаточности». Учитывая, что он так легко доступен в различных формах, отпускаемых без рецепта, и считается, что он имеет много преимуществ без вреда, другие пациенты могут подвергаться риску токсичности витамина D и, возможно, почечной недостаточности». Исследование основано на случае 54-летнего мужчины, который был направлен в клинику с подозрением на острое увеличение почек.
Авторы объяснили:
«Он недавно вернулся из поездки в Юго-Восточную Азию, где провел много времени, загорая в течение двух недель».
Врачи обнаружили высокий уровень креатинина в крови пациента, что обычно указывает на проблемы с почками. Дальнейшие анализы показали, что у пациента были отложения кальция в почках.
Пациент сообщил, что натуропат прописал ему высокие дозы витамина D, и признался, что принимал дозы, превышающие рекомендуемое количество. Он также признался, что купил капли витамина D неправильной концентрации, в результате чего ежедневно принимал от 8 000 до 12 000 МЕ витамина D в течение двух с половиной лет.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Борн Огюст
Здоровье
Профессор в Университете Торонто.
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