Отсутствие прививки в 5 раз повышает риск повторного COVID-19

«Иммунитет от инфекции сохраняется на нужном уровне в первые три месяца, но это происходит не всегда», - рассказывает инфекционист Брюс Фарбер из Northwell Health, который проанализировал результаты.

После выздоровления от COVID-19 , получение хотя бы одной дозы вакцины обеспечивает дополнительную защиту от повторного заражения. Такие данные были обнаружены израильскими исследователями. Отсутствие прививки повышало шансы на повторное заражение в пять раз.По его словам, не стоит думать, что после болезни у человека сформируется постоянный иммунитет. Многие пациенты считают, что, поскольку у них есть антитела от COVID-19, им не нужна прививка. Однако Фарбер отмечает, что вакцинация помогает продлить и усилить иммунитет организма. Инфекционист прогнозирует, что людям придется ставить прививку от COVID-19 каждый год. Он отметил, что сейчас уровень заражения снижается, но, вероятно, возникнет больше штаммов вируса.Для исследования группа под руководством Ронена Арбеля из службы здравоохранения Клалит в Тель-Авиве собрала данные о более чем 149 тыс. пациентов в Израиле. Все они вылечились от COVID-19 и ранее не были вакцинированы. Более 83 тыс. из них были привиты после выздоровления. Результаты показали, что из них 354 человека снова заразились COVID-19 по сравнению с 2 168, которые остались непривитыми.