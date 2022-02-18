Врач назвал причины улучшать микрофлору кишечника

«Наш кишечник — достаточно серьезный иммунный орган. От состава его микрофлоры зависит состояние иммунитета и его готовность противостоять вирусам», — говорит врач.

Весна является традиционным сезоном вспышек и роста заболеваемости разнообразными ОРЗ. Это связано с тем, после длительного воздействия холода, минимального количества солнечного света, нехватки витаминов организм становится ослабленным. При этом, проблема низкого иммунитета и частой подверженности болезням часто сводится и к плохому состоянию кишечника.Когда микрофлора органа в норме, он обеспечивает защиту не только от респираторных заболеваний, а и является профилактикой проблем с разными системами организма. Так, кишечник является «линией обороны» от гинекологических проблем (бактериальный вагиноз и молочница) и онкологических заболеваний.Помимо этого, здоровая микрофлора кишечника препятствует повышению выработки свободных радикалов.