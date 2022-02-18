Терапевт рассказал о простуде после ковида
По мнению терапевта Игоря Гончарова, простудное заболевание, которое развивается вскоре после перенесённой коронавирусной инфекции, может вызывать похожие симптомы. Но это вовсе не значит, что сценарий у болезни будет точно таким же.
Доктор Гончаров напомнил, что коронавирус может провоцировать очень серьёзные повреждения разных систем организма, и особенной опасности подвергаются лёгкие, кровеносная система, сердце и сосуды. Простуда не переносится организмом так тяжело, поскольку вызывающие её вирусы сосуществуют вместе с человечеством тысячелетия, и наш иммунитет к ним привык. Но после появления простудного заболевания вскоре после COVID-19 возможны так называемые остаточные явления коронавируса.
Гончаров подчеркнул, что не простуда вновь вызывает эти симптомы ковида, а те осложнения, которые всё ещё сохраняются после исчезновения коварного вируса из организма. Другими словами, это не простуда или грипп протекают по сценарию коронавирусf, а из-за данных болезней организм вновь сталкивается с остаточными явлениями COVID-19, которые ещё не исчезли. Поэтому очень важно переболевшему человеку особо заботиться о своём здоровье и стараться не простужаться и не контактировать с людьми, у которых имеются симптомы простуды.
Ложное ощущение собственной безопасности часто возникает у лиц, которые поправились после коронавируса. Им кажется, что теперь в течение некоторого времени они обладают стойким иммунитетом перед повторным заражением. Если это и так, то им ничто не мешает заразиться обыкновенной простудой или гриппом, которые могут разбудить вроде бы заснувшие симптомы коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Игорь Гончаров
Здоровье
врач-терапевт и кардиолог
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