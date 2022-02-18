Дерматолог опровергла пользу популярных процедур для волос
Дерматолог Анастасия Елистратова рассказала об эффективности популярных процедур против выпадения волос.
По словам специалиста, в современном мире можно выделить пять наиболее распространенных в косметологии методик по уходу за волосами: мезотерапия, озонотерапия, дарсонвализация, плазмотерапия и низкоинтенсивная лазерная терапия.
При этом эксперт подчеркнула, что «клиники красоты», которые предлагают клиентам подобные услуги впечатляют как обещаниями об их эффективности, так и стоимостью процедур. Поэтому, для того, чтобы избежать бесполезных затрат необходимо разобраться, что скрывается за этими предложениями.
Так, первые три методики не имеют подтвержденной безапелляционными научными исследованиями эффективности. Однако, в отношении мезотерапии, следует отметить, что с точки зрения «омолаживающей» косметологии метод можно считать эффективным, но относительно его положительного воздействия на процессы, протекающие в волосяном фолликуле, серьезных данных клинических исследований пока нет.
Плазмотерапия (PRP)⠀
На данный момент эта методика довольно активно изучается. Определенные выводы об эффективности делать пока рано, однако уже известно, что вполне реально получить желаемый эффект при прогрессирующей потери волос на голове, обусловленной андрогенетической алопецией (АГА), особенно в сочетании с медикаментозным лечением.
Тем не менее, пока не ясно, какое количество процедур и интервалы между ними необходимо соблюсти для максимальной вероятности терапевтического эффекта.
«Но при АГА курс PRP можно рассматривать хотя бы как эксперимент с возможностью успеха, а не как бессмысленную трату денег, времени и сил», — говорит врач.
Низкоинтенсивная лазерная терапия (LLLT)
Еще один способ борьбы с АГА. Предположительно большей эффективности можно достичь при совмещении с местным нанесением лекарственных препаратов. Преимуществом такого метода выступает возможность приобретения устройства для домашнего использования. При этом наиболее качественными считаются имеющие маркировку «одобрено FDA».
Анастасия Елистратова
Здоровье
Врач-дерматолог, трихолог
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