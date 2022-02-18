Дерматолог опровергла пользу популярных процедур для волос

Плазмотерапия (PRP)

«Но при АГА курс PRP можно рассматривать хотя бы как эксперимент с возможностью успеха, а не как бессмысленную трату денег, времени и сил», — говорит врач.

Низкоинтенсивная лазерная терапия (LLLT)